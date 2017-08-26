На Тихоокеанский флот поступит первый модульный катер

На "Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе" прошла торжественная церемония спуска на воду головного многофункционального модульного катера проекта 23370. Планируется, что после прохождения швартовых, заводских - ходовых и государственных испытаний катер войдёт в состав аварийно-спасательного отряда флота, сообщает ЕНВ.

В торжественном мероприятии, приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, руководители АО "Кампо", ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод", а также представители ветеранских и общественных организаций.

Катер проекта 23370 является базовой платформой. В зависимости от установленного оборудования, которое размещается в специальных модулях контейнерного исполнения, может использоваться по различному назначению: как водолазный, поисково-спасательный, пожарный или экологический катер, а также в качестве катера энергообеспечения или как медицинское судно.

Многофункциональный модульный катер проекта 23370 представляет собой судно катамаранного типа, позволяющее размещать на площади палубы большое количество техники и оборудования в специальных функциональных модулях в контейнерном исполнении. Он предназначен для использования на внутренних водных путях, в акваториях портов и прибрежной морской зоне в качестве многофункциональной платформы – носителя специализированного оборудования и технических средств. Скорость катера 10 узлов, дальность плавания 200 миль.

Для нужд аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота данный катер оборудован как водолазный и предназначенный для подводно-технических работ. Это первый катер, построенный заводом для Тихоокеанского флота.