Из-за приостановки выдачи виз США больше всех пострадают студенты

Посольство США в России с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз. Такое решение связано с ограничением количества сотрудников дипмиссии, которого потребовала Москва в ответ на американские санкции, сообщает ЕНВ.

Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке приостановлены (до последующего уведомления). Ранее назначенные собеседования отменены, консульские сборы не возвращаются. Понятно, что сроки получения американской визы теперь заметно увеличатся. Поездки на собеседования в Москву потребуют и материальных, и временных затрат. Из Владивостока прямым рейсом "Аэрофлота" придется лететь около 9 часов на собеседование в Москву.

"Больше всех пострадают студенты которые ездят в США по программе Work&Travel. Собеседование теперь будет в Москве, в подвешенном состоянии срок назначения на собеседование и ко всему прочему это лишние затраты. Участие в программе во время летних каникул, с мая по сентябрь, а если учитывать если увеличится срок получения визы, то это крайне неудобно", - комментирует ситуацию блогер, путешественник Евгений Коваль.- Программа Work&Travel — это летняя работа в США, за которую платят 8-12$ в час или 1260-1890$ в месяц (при работе 35 часов в неделю). — в ресторанах, гостиницах, в парках развлечений. Как правило, предлагается в курортных городах у океана, на сезонных позициях. Первоначальные расходы связаны с оплатой услуг агентства и стоимости программы. У разных представителей цена может колебаться от 1000 $ до 1350 $ (без учета авиабилета) в зависимости от набора предоставляемых услуг. Если искать работодателя самостоятельно, можно сэкономить. Стоимость визы, исключительно студенческой, равна 360$ (200$ SEVIS и 160$ – консульский сбор)".

1 сентября 2017 г. процедура выдачи неиммиграционных виз возобновится в Москве, однако в консульствах США в России она будет приостановлена на неопределенный срок. Граждане Белоруссии не смогут подать заявление на получение визы в России. Все собеседования с гражданами Белоруссии, которые подали уже заявление и оплатили консульский сбор, будут перенесены в посольства в Варшаве, Киеве и Вильнюсе.

"Не всё так оптимистично если делать визы в других странах. Дело в том, что там тоже своя ценовая политика, но и стоимость авиабилетов и проживание так же будет дополнительной тратой в семейном бюджете. Если для студентов в России интервью с консулом происходит на английском языке, то для обычной туристической визы — на русском. Консульство в том же Пекине будет интервьюировать туриста на английском языке, а у нас не все туристы его знают даже как базовый. Плюс ко всему не нужно забывать об оформлении визы в ту страну где вы хотите обратиться в Американское Консульство. Это тоже лишние затраты и минимум 100$ на оформление визы в Китай, 200$ — Канада. Притом в канадской визе может быть отказано если ранее американской у вас не было. Поэтому здесь палка о двух концах. Сделать быстро визу за рубежом и потратить больше, либо сделать визу в Москве, чуть дешевле, но дольше", - отметил Евгений Коваль.

Консульства в российских регионах продолжат оказывать услуги только гражданам США.

"Не очень понятно по поводу пролонгации виз. Если я успел пролонгировать визу ещё в конце июня и делал это через Pony Express. То остаются ли эти же правила подача через сайт, распечатка чека и информационного листа с прикреплённой фотографией. Далее курьерская служба сама направляет ваш паспорт с документами в Консульство. Либо так же приостанавливается или можно направить через Pony Express, но уже в Москву", - подчеркнул Евгений Коваль.

Напомним, требование о сокращении американской дипмиссии в России пропорционально российскому представительству в США – 455 сотрудников посольств – впервые было озвучено МИД России 28 июля. Тогда же стало известно о выселении американских дипломатов с дачи в Серебряном Бору. Два дня спустя президент Владимир Путин уточнил, что США придется сократить 755 человек, что является самой массовой высылкой дипломатов за всю историю двух стран.