На торгах в Росрыболовстве распределены 75 рыбоводных участков в Приморье

С 14 по 23 августа в Росрыболовстве на аукционах распределены 75 рыбоводных участка в Приморском крае общей площадью 25 тыс. гектаров. В результате проведенных торгов в федеральный бюджет должно поступить более 392 млн. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Следующие торги запланированы на конец сентября: Агентство готовит аукционную документацию по 30 рыбоводных участкам в Приморье площадью 14,4 тыс. га. В конце 2017 года еще 10 рыбоводных участков общей площадью 663 га будут распределены на торгах Приморским территориальным управлением.

На данный момент в Приморском крае сформировано 292 рыбоводных участка общей площадью 63,6 тыс. га (более 84 % площади всех рыбоводных участков по бассейну). Предоставлено в пользование 153 участка (21,7 тыс. га), из них 107 (15,5 тыс. га) переоформлено без проведения торгов. В процессе организации и проведения аукционов находится 139 рыбоводных участка (41,8 тыс. га).

За первое полугодие 2017 года объем производства товарной аквакультуры в Приморском крае вырос почти в 2 раза и достиг 5,7 тыс. тонн. За аналогичный период 2016 года выращено 2,89 тыс. тонн.