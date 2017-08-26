Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

25 августа 2017, 13:00
На торгах в Росрыболовстве распределены 75 рыбоводных участков в Приморье

На торгах в Росрыболовстве распределены 75 рыбоводных участков в Приморье

Общая площадь акваторий под товарную аквакультуру составила 25 тыс. гектаров

С 14 по 23 августа в Росрыболовстве на аукционах распределены 75 рыбоводных участка в Приморском крае общей площадью 25 тыс. гектаров. В результате проведенных торгов в федеральный бюджет должно поступить более 392 млн. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Следующие торги запланированы на конец сентября: Агентство готовит аукционную документацию по 30 рыбоводных участкам в Приморье площадью 14,4 тыс. га. В конце 2017 года еще 10 рыбоводных участков общей площадью 663 га будут распределены на торгах Приморским территориальным управлением.

На данный момент в Приморском крае сформировано 292 рыбоводных участка общей площадью 63,6 тыс. га (более 84 % площади всех рыбоводных участков по бассейну). Предоставлено в пользование 153 участка (21,7 тыс. га), из них 107 (15,5 тыс. га) переоформлено без проведения торгов. В процессе организации и проведения аукционов находится 139 рыбоводных участка (41,8 тыс. га).

За первое полугодие 2017 года объем производства товарной аквакультуры в Приморском крае вырос почти в 2 раза и достиг 5,7 тыс. тонн. За аналогичный период 2016 года выращено 2,89 тыс. тонн.

Метки: Аквакультура, Росрыболовство

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Количество POS-транзакций по картам "Мир" в Приморье превысило 175 тысячКоличество POS-транзакций по картам "Мир" в Приморье превысило 175 тысяч
вчера, 21:40
Картами национальной платежной системы пользоваться стали чаще
Люди пить не перестали: "миграция" в сторону дешевого контрафакта усилитсяЛюди пить не перестали: "миграция" в сторону дешевого контрафакта усилится
вчера, 21:30
Рост акцизов на алкоголь может завести приморский рынок в контрафакт
Ограничение по квотам отпугнет потенциальных инвесторовОграничение по квотам отпугнет потенциальных инвесторов
вчера, 19:00
Подзаконные акты к обновленному закону о рыболовстве вызвали ощутимый общественный резонанс

Последние новости

Во Владивостоке построят первый в России международный центр дзюдоВо Владивостоке построят первый в России международный центр дзюдо
вчера, 18:10
Стройка нового объекта торжественно стартует на Восточном экономическом форуме
На официальном сайте АО "ГЛОНАСС" образовалась очередь желающих приобрести кнопку АВЭОСНа официальном сайте АО "ГЛОНАСС" образовалась очередь желающих приобрести кнопку АВЭОС
вчера, 16:00
Как сообщили корреспондентам в Дальневосточном таможенном управлении сейчас в очереди на приобретение и установку кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" зарегистрировал
В России откроется первое турагентство КНДРВ России откроется первое турагентство КНДР
вчера, 14:20
Турпоток из России в КНДР увеличится в 2,5 раза

От первого лица

Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.08.2017 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+