Праздничные мероприятия в Пхеньяне начались еще вчера.25 августа в официальной истории КНДРзначится днем, когда в Северной Корее начался курс военной политики Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера страны, сообщает ЕНВ .

В четверг на государственном телеканале страны состоялось официальное заявление, через которое правительство КНДР выступило против совместных военных учений США и Южной Кореи. В заявлении говорится о том, что Северная Корея называет учения чрезмерно жестким ответом.

Как отмечает японское издание NHK, Северная Корея сегодня провела ежегодное торжественное мероприятие накануне празднования. Лидеры страны присутствовали на этих торжествах. Впрочем, в самой КНДР официальных сообщений на этот счет не было.

Напомним, в среду государственные СМИ Северной Кореи обнародовали фотографию и объявили о разработке наземной трехступенчатой баллистической ракеты и нового типа баллистической ракеты для подводных лодок на твердом топливе.

Отметим, что 25 августа является важным символическим днём для Северной Кореи. В этот день, в 1960 году, Ким Чен Ир начал так называемое сайгонское руководство инспекцией по 105-й дивизии, которая считалась стратегически важной. С этих пор, дата 25 августа символизирует рассвет военной мощи КНДР. В самой стране считается, что более чем 50-летнее сайгонское руководство Ким Чен Ира вывело военную мощь КНДР на качественно новый уровень.