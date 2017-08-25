Руководство ВМС США уволило командующего Седьмого флота из-за допущения аварийных ситуаций в Азии

Руководитель ВМС США уволил вице-адмирала Джозефа Аукойна, командующего 7-м флотом США, базирующимся в Йокосуке, недалеко от Токио. Увольнение произошло после серии столкновений с участием военных кораблей США. Два несчастных случая привели к гибели моряков, сообщает ЕНВ.

В Американском Тихоокеанском флоте на Гавайях заявили во вторник, что увольнение командующего произошло из-за потери уверенности в его способности управлять столь сложной и организованной системой.

В ВМС США отметили, что новым командиром 7-го флота станет контр-адмирал Филипп Сойер. В ближайшее время ему должно быть присвоено новое звание – вице-адмирала.

Теперь разберёмся подробнее с теми несчастными случаями, после которых был уволен Джозеф Аукойн. Эсминец военно-морского флота США "Джон С. Маккейн" 7-го флота и нефтяной танкер столкнулись в водах у Сингапура в понедельник, в результате чего 10 матросов пропали без вести. Флот США сообщает, что спасатели нашли человеческие тела, но еще не идентифицировали их.

В июне корабль военно-морского флота США "Fitzgerald" столкнулся с контейнеровозом из Японии, в результате чего погибли 7 моряков. В этом году в Азиатско-Тихоокеанском регионе произошли еще две аварии.

ВМС США были вынуждены провести временную остановку своих операций по всему миру для подтверждения безопасности на своих судах. Представитель американского военно-морского флота сообщает, что ведомство внимательно изучает подготовку и техническое обслуживание 7-го флота.

Напомним, что подобные резкие кадровые перестановки не являются редкостью для американского военно-морского флота. Так, на прошлой неделе, от работы были отстранены два старших офицера судна "Fitzgerald", которое почти перевернулось у берегов Японии после столкновения с филиппинским контейнерным судном 17 июня. Это столкновение привело к смерти семи американских моряков.