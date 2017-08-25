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Экономика

24 августа 2017, 18:50
Приморский край принимает участие в круизном форуме стран Азии

Приморский край принимает участие в круизном форуме стран Азии

Круизный форум будет проходить на острове Чеджу в Южной Корее с 24 по 27 августа

Глава комитета, организующего "Asia Cruise Forum JEJU 2017", Ей Кан Ким сообщил корреспондентам, что форум пройдет совместно с наиболее крупными странами в международном круизном бизнесе. Здесь соберутся представители Южнокорейской республики, КНР, Японии, Тайваня, России (Приморского края) и других стран Северо-Восточной Азии, сообщает ЕНВ.

Компания "Владивостокский морской терминал" презентует на форуме инфраструктуру приморских портов и их логистику. Приморский туристический центр, в свою очередь, во время выставки модернизированных лайнеров стран Азии представит российское наземную структуру бизнеса и планы развития круизного туризма на предстоящий 2018 год.

Глава Владивостокского морского терминала Валерий Нагорный рассказал журналистам, что во время четырехдневного форума со странами АТР будут проведены переговоры, касающиеся новых маршрутов российского региона по Северо-Восточной Азии.

"В этом году форум нацелен на то, чтобы освежить сферу круизного бизнеса новыми идеями. Мы будем, в первую очередь, делать упор на включение нашего края в новые маршруты по странам Азии. Также мы активно продвигаем идеи более тесного сотрудничества с Японией и помощи в увеличении возможностей инфраструктуры края. Еще наша компания заинтересована в том, чтобы сделать морские поездки в другие страны с длительностью пребывания туристов до 7-8 ночей в одной стране, организации круизного маршрута Владивосток–Сингапур и дальнейшим продвижением данного предложения на туристических рынках Европы и США, а также других интересных предложениях, которые смогут сделать судоходный рынок еще разнообразнее. Так, нами рассматривается возможность сделать поездку для туристов начиная с Транссибирской магистрали по маршруту "Москва-Владивосток", а затем отправиться на круизном лайнере в другие города Азии", – рассказал Валерий Нагорный.

К слову, "Asia Cruise Forum JEJU 2017" состоится в Республики Корея в пятый раз. В 2017 году форум проходит под эгидой международного сотрудничества и общего успеха отрасли в странах, расположенных в азиатской части земного шара.

"Начиная с середины 2000-х годов круизный бизнес в Азии активно прогрессирует. Но мы также беспокоимся о том, что таможенная инспекция не может поднять свою работу на эффективный уровень. Важно также изменять морские порты и продуманно распределять прибыль отрасли. Не остаются без внимания и проблемы экологии, которые несет круизный туризм", – рассказал организатор форума Ей Кан Ким.

Метки: форум

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