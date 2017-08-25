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Политика

24 августа 2017, 16:30
Президент РФ Дмитрий Медведев на Курилах в 2010 году

Медведев утвердит особую экономическую зону на четырёх Курильских островах

Об этом стало известно вчера

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет постановление правительства, образующее особую экономическую зону на территории четырех российских островов, на которые имеет претензии Япония, сообщает ЕНВ.

Дмитрий Медведев объявил об этом в среду на Сахалине. Он сказал, что Россия будет продвигать вперед развитие рыболовства и строительство инфраструктуры в данном регионе.

Министерство по развитию Дальнего Востока России обнародовало план строительства завода по переработке морепродуктов на одном из островов на сумму около 120 миллионов долларов и создания более 700 рабочих мест.

Особые экономические зоны, подобно режимам ТОР и СПВ, дают компаниям преимущества, в том числе, налоговые льготы.

Однако, по мнению японской стороны, это не совместимо с планируемой совместной экономической деятельностью, которую обсуждают стороны. Должностные лица в Токио хотят создать специальные рамки для островов. Однако, Москва ясно дала понять, что будет осуществлять свои суверенные права на деятельность на Курильских островах, "особенно в кануне проведения третьего Восточного экономического форума, который состоится в начале сентября во Владивостоке", - пишет японская вещательная корпорация NHK.

В свою очередь, напомним, японская сторона заявляет о том, что четыре южных острова Курильской гряды являются "неотъемлемой частью Японии и были незаконно оккупированы Советским Союзом после Второй мировой войны".

Метки: Курилы, Медведев, ОЭЗ

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