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Китай

24 августа 2017, 16:20
Пять человек погибли в результате мощного тайфуна Хато в Макао

Пять человек погибли в результате мощного тайфуна Хато в Макао

153 человека пострадали

Мощный тайфун обрушился на южный Китай. В результате разгула стихии 5 человек были найдены мертвыми, ранее двое из них считались пропавшими без вести, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Китайские чиновники, ответственные за наблюдением за погодными условиями, сообщают, что тайфун Хато нанёс мощный удар в провинции Гуандун в начале второй половины дня в среду. Жертвами тайфуна стали пять человек в крупном городе Макао. Ситуация остаётся напряжённой, так как люди на большой территории остаются без питьевой воды.

В соседнем городе Гонконге фондовая биржа была вынуждена временно экстренно закрыться. Сотни транспортных рейсов были отменены в результате бушующего тайфуна.

Ожидается, что вся мощь циклона продвинется на запад. Власти КНР уже сообщили о самом высоком уровне предупреждения, а также о возможном ведении чрезвычайного положения. Местным жителям было предписано не выходить из своих домов без крайней необходимости. Аварийные службы переведены в экстренный режим работы, предполагающий максимальный уровень мобилизации на случай усиления стихии.

Метки: Макао, тайфун, Хато

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