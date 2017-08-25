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В мире

24 августа 2017, 16:10
Индийский суд выступил против практики исламского мгновенного развода

Индийский суд выступил против практики исламского мгновенного развода

Ранее исламские мужчины могли в Индии объявить о разводе, произнеся слово "талак" три раза

Верховный суд Индии постановил, что исламская практика немедленного развода является неконституционной, сообщает ЕНВ.

Данная практика позволяет мусульманским мужчинам разводиться с женами, просто произнося слово "талак" три раза. По данным соцопросов в стране, большинство женщин в Индии, разведенных так называемым "тройным талаком", считают, что это нарушает их право на половое равенство.

Решение верховного суда Индии во вторник было приветствовано и поддержано правительством Индии. Суд и индийское правительство выступили против данной практики в преимущественно индуистской стране.

Правительство выступило с заявлением в поддержку мусульманских женщин, заявив, что речь идет о достоинстве женщин, а не религии. Мусульманские лидеры в Индии осудили это решение, заявив, что суд не должен вмешиваться в дела веры.

Метки: ислам, разводы, суд

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