Нескольких китайцев оштрафовали за надетые костюмы армии Японии времён Второй Мировой

Полиция в Шанхае оштрафовала группу китайцев за фотографию в костюмах, похожих на старую форму японской императорской армии. Китайские СМИ сообщают, что фотография, где четверо из пяти молодых людей, одеты в форму, о которых идет речь, была сделана перед городским мемориалом памяти погибших во Второй мировой войне, сообщает ЕНВ.

Фотография вызвала возмущение в китайских социальных сетях. Она была широко распространена в Интернете после её публикации в начале августа. Фотографии были сделаны ночью, чтобы не вызывать внимания полиции.

Шанхайская полиция в среду задержала пять человек за участие в этом действии. Трое были задержаны, а двум другим, оба из которых являются несовершеннолетними, были прочитаны лекции.

В соответствии с национальным законом, органы полиции могут задерживать правонарушителей на срок до 15 дней без судебного разбирательства. Полиция Шанхая заявляет, что молодые люди нанесли ущерб общественному патриотизму, обратив на себя внимание подобным образом.