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В мире

24 августа 2017, 15:40
Северная Корея разрабатывает новую баллистическую ракету на твёрдом топливе для подводных лодок

Северная Корея разрабатывает новую баллистическую ракету на твёрдом топливе для подводных лодок

Новые ракетные испытания КНДР может провести 25 или 28 августа

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили в среду, что лидер страны Ким Чен Ын посетил Институт химических материалов Академии оборонной науки. Северокорейские СМИ опубликовали его фотографии в том учреждении, сообщает ЕНВ.

Объект осуществляет исследования, разработку и производство материалов и деталей для межконтинентальных баллистических ракет. На одной из фотографий показана панель для подводной стратегической баллистической ракеты под названием "Pukguksong-3". Лидер Северной Кореи беседует с официальными лицами. Видно изображение поперечного сечения, которое, как представляется, является ракетой в трубе.

Это первый случай, когда сообщалось о "Pukguksong-3", и это указывает на то, что Северная Корея разрабатывает новую ракету с твердотопливным двигателем.

В мае 2015 года в Японском море было проведено первое испытание подводной пробной ракеты "Пукгуксонг". КНДР также испытала ракету в августе прошлого года. Она пролетела около 500 километров, это самый длительный полет для северокорейской ракеты подобного класса.

Северная Корея переделала ракету "Pukguksong" в наземную баллистическую ракету промежуточного диапазона и назвала ее "Pukguksong-2". Пхеньян впервые испытал "Pukguksong-2" с северо-запада страны в феврале и сделал второй тестовый запуск с запада в мае. Как сообщается, Ким Чен Ын одобрил развертывание ракеты и объявил о необходимости новых разработок.

Наблюдатели сообщают, что северокорейские подводные лодки активизировались в прошлом месяце. Эксперты прогнозируют, что Северная Корея может запустить еще одну ракету в пятницу. Это тот день, когда покойный бывший лидер страны Ким Чен Ир, как полагают, начал поворот политики страны в сторону военной модернизации. 28 августа, который является днем военно-морского флота КНДР, также является возможным днём запуска.

Метки: Испытания, КНДР, разработки

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