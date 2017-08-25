Северная Корея разрабатывает новую баллистическую ракету на твёрдом топливе для подводных лодок

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили в среду, что лидер страны Ким Чен Ын посетил Институт химических материалов Академии оборонной науки. Северокорейские СМИ опубликовали его фотографии в том учреждении, сообщает ЕНВ.

Объект осуществляет исследования, разработку и производство материалов и деталей для межконтинентальных баллистических ракет. На одной из фотографий показана панель для подводной стратегической баллистической ракеты под названием "Pukguksong-3". Лидер Северной Кореи беседует с официальными лицами. Видно изображение поперечного сечения, которое, как представляется, является ракетой в трубе.

Это первый случай, когда сообщалось о "Pukguksong-3", и это указывает на то, что Северная Корея разрабатывает новую ракету с твердотопливным двигателем.

В мае 2015 года в Японском море было проведено первое испытание подводной пробной ракеты "Пукгуксонг". КНДР также испытала ракету в августе прошлого года. Она пролетела около 500 километров, это самый длительный полет для северокорейской ракеты подобного класса.

Северная Корея переделала ракету "Pukguksong" в наземную баллистическую ракету промежуточного диапазона и назвала ее "Pukguksong-2". Пхеньян впервые испытал "Pukguksong-2" с северо-запада страны в феврале и сделал второй тестовый запуск с запада в мае. Как сообщается, Ким Чен Ын одобрил развертывание ракеты и объявил о необходимости новых разработок.

Наблюдатели сообщают, что северокорейские подводные лодки активизировались в прошлом месяце. Эксперты прогнозируют, что Северная Корея может запустить еще одну ракету в пятницу. Это тот день, когда покойный бывший лидер страны Ким Чен Ир, как полагают, начал поворот политики страны в сторону военной модернизации. 28 августа, который является днем военно-морского флота КНДР, также является возможным днём запуска.