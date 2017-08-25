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Япония

24 августа 2017, 15:30
В Токио состоялась мемориальная служба в память солдат, увезенных в СССР после Второй мировой войны

В Токио состоялась мемориальная служба в память солдат, увезенных в СССР после Второй мировой войны

Тела 60% интернированных после Второй мировой войны японцев все еще находятся на территории бывшего СССР и Монголии

В Токио была проведена мемориальная служба, чтобы почтить память японцев, погибших в советских лагерях. Они содержались в Сибири после Второй мировой войны, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK World - Japan.

Около 180 человек приняли участие в мемориальной службе в среду на Национальном кладбище Чидоригафучи. Церемония была организована ассоциацией бывших интернированных и семей погибших.

Как утверждает японская официальная историческая версия, сразу после войны японские солдаты и мирные жители в Китае были отправлены в трудовые лагеря Сибири и других регионов СССР. Приказ об интернировании японских солдат пришёл через неделю после объявления Японии её капитуляции во Второй мировой войне.

Согласно советской официальной версии, японцы были интернированы для восстановления разрушенной инфраструктуры СССР, пострадавшей в результате войны. Участники церемонии почтили память жертв минутой молчания.

Один из интернированных, 94-летний Кашио Сато сказал, что он не может забыть своих товарищей, которые погибли в трудовых лагерях. Он добавил, что японское правительство должно расследовать, почему интернированные были задержаны и вынуждены работать в Сибири после окончания войны.

Другой бывший интернированный, 93-летний Саичи Ямагучи, который принимает участие в этом мероприятии каждый год, сообщил, что не знает, сможет ли он присутствовать на церемонии в следующем году, но его долг – оплакивать жертв как выживший.

В министерстве здравоохранения и социального обеспечения Японии заявили, что около 55 000 японских интернированных умерли от сильного холода и голода в Сибири и Монголии. В ведомстве добавили, что останки 33 000 интернированных, или 60 процентов от общего числа, все еще находятся в этих регионах.

Напомним, практика интернирования поверженных народов была распространена в СССР. Например, солдаты германского Вермахта точно также оставались в советских лагерях, восстанавливая урон промышленности страны.

Метки: Вторая мировая война, мемориальная служба

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