Южная Корея будет оказывать помощь в лечении жителей Приморского края посредством телемедицины

Во время переговоров сотрудников Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), главы развития крупной деятельности в сфере здравоохранения Южной Корея Ким Мин Сонг и вице-губернатора Приморья Павла Серебрякова было также озвучено, что внедрение телемедицины будет производиться на территории всего Дальневосточного Федерального округа, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Проект южнокорейской телемедицины начнет свою работу с Приморского края и будет реализовываться при помощи инвестиций компании Korea Telecom Corporation из южнокорейской республики.

Развитие технологий телемедицины предполагает разностороннее использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией. На данный момент телемедицина занимает первое место по уровню роста среди всех сфер мировой медицины и составляет почти 20% в год.

"Мы создали глобально новое медицинское оборудование. Большой рывок состоит в том, что габариты новых приборов будут значительно меньше стандартного оборудования. Также к этому добавляется и сниженная стоимость приборов. Основная черта нового развития техники в этой сфере – возможность в абсолютно любое время передать необходимые данные через сеть Интернет", - рассказал Ким Мин Сонг.

Первый этап инвестиционного проекта начался в стенах Дальневосточного Федерального университета, где проходит первое тестирование оборудования.

Генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов сообщил корреспондентам, что далее проект будет более проработан, а во время Восточного экономического форума-2017 будут подписаны соглашения с трех сторон, а именно Агентством ДВ по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Korea Telecom Corporation, PUSAN NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL.