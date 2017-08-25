Приморские власти прокомментировали ситуацию остановки выдачи виз в США для региона

В департаменте туризма Приморья журналистам сообщили, что остановка выдачи виз, не связанных с миграцией, для жителей Владивостока и всего региона не подействует в той мере, в которой рассчитывает США, сообщает ЕНВ со ссылкой на "РИА-Новости".

"За первые две декады этого года США посетило лишь 200 граждан России из Приморского края. В 2016 году данная цифра была и того ниже - 156 жителей. Если сравнить ситуацию с поездками жителей в страны Северо-Восточной Азии, то за полгода число приморчан, посетивших Китай оказалось более 300 тысяч, Южную Корея – 70 тысяч, Таиланд – 15 тысяч", – сообщил заместитель главы департамента туризма региона Владимир Щур.

Как стало известно, с 23 августа Соединенные Штаты по неизвестным причинам остановили процедуру выдачи своих неимиграционных виз по всей России. В начале сентября выдача виз будет производиться только в посольстве США в Москве. До этого, визы в Америку можно было получить также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Так, заявителям на визы категорий B1 — бизнес и B2 — туризм придется ждать решения в течение 85 календарных дней. Срок ожидания собеседования для получения студенческой визы составит 36 дней. Другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 дня.

Такое решение Вашингтон принял в ответ на требование Москвы привести количество американских сотрудников посольств и консульств на территории РФ в точное соответствие с числом дипломатов и сотрудников РФ, находящихся в США. Таким образом, число американских дипломатов сократилось на 755 человек — до 455 сотрудников.

"Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что закрытие выдачи виз в США в малой степени скажется на жителях приморской столицы. Но все же некоторые неудобства для всех, кто хотел посетить штаты из Владивостока. В нашем департаменте мы продолжаем держать ситуацию под контролем и мониторим новые данные", - отметил Владимир Щур.

К тому же стало известно, что граждане России смогут получить визу США в странах, где сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве. Однако там необходимо будет производить переговоры на английском языке.

"Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране", — сказал представитель дипмиссии.

Ассоциация туроператоров России на фоне визовых ограничений США рекомендует россиянам начинать процедуру оформления визы в эту страну за 3-4 месяца до поездки.