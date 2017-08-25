Свыше 5 тысяч человек посетили аэродром Центральная Угловая в рамках форума "АРМИЯ-2017"

С начала проведения на базе Восточного военного округа и Тихоокеанского флота Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2017" выставку вооружения и военной авиационной техники осмотрели свыше 5 тысяч человек, сообщает ЕНВ.

Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2017" проводится во Владивостоке с 22 по 27 августа. На нём представлено более 100 экспонатов на четырёх выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того демонстрируется продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений. Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке расположены на 33 причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на о. Русский.

До конца недели все желающие смогут посетить военный аэродром и увидеть современные образцы авиационной и противовоздушной техники, а так же совершить полёт на лёгкомоторных самолётах ДОСААФ. На выставке можно посидеть в кабинах и осмотреть боевые самолеты Су-35С, Су-30СМ, СУ-27УБ, МиГ-31, и другие; вертолеты армейской авиации Ка-52, Ми-8АМТШ; зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф" и "Тор"; зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С"; самолёты морской авиации Ил-38Н "Новелла" и Ан-140; лёгкомоторные самолёты ДОСААФа и даже воздушный шар "Бриз".

Всего на аэродроме "Центральная Угловая" представлено более 30 единиц техники.