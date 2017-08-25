ЦИК уточнил порядок формирования избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия уточнила использование Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы") для формирования избирательных комиссий субъектов и муниципалитетов, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

По словам секретаря Центральной избирательной комиссии Майи Гришиной, ведомством была обнаружена неопределённость, связанная с тем, как собираются данные по избирательным комиссиям субъектов и муниципальных образований.

ГАС "Выборы" — это территориально-распределённая, автоматизированная система общегосударственного уровня, призванная реализовывать информационные процессы в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов.

"Региональные, муниципальные и территориальные избирательные комиссии должны быть обеспечены в использовании ГАС РФ "Выборы" для решения задач, которые связаны с их формированием. Цель системы - обеспечение нового порядка голосования граждан", — пояснила она.

Гришина добавила, что в перечень информации, которая вводится в ГАС, входят данные об избирательных комиссиях, о членах комиссий с правом решающего голоса, о членах комиссий с правом совещательного голоса, а также данные о главе Информационного центра избирательной комиссии и её служащих.

Напомним, выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, голосования не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. В 16 субъектах Федерации в этот день будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов.