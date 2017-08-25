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Политика

24 августа 2017, 11:50
ЦИК уточнил порядок формирования избирательных комиссий

ЦИК уточнил порядок формирования избирательных комиссий

Использование ГАС "Выборы" обсудили на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Центральная избирательная комиссия уточнила использование Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" (ГАС "Выборы") для формирования избирательных комиссий субъектов и муниципалитетов, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

По словам секретаря Центральной избирательной комиссии Майи Гришиной, ведомством была обнаружена неопределённость, связанная с тем, как собираются данные по избирательным комиссиям субъектов и муниципальных образований.

ГАС "Выборы" — это территориально-распределённая, автоматизированная система общегосударственного уровня, призванная реализовывать информационные процессы в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов.

"Региональные, муниципальные и территориальные избирательные комиссии должны быть обеспечены в использовании ГАС РФ "Выборы" для решения задач, которые связаны с их формированием. Цель системы - обеспечение нового порядка голосования граждан", — пояснила она.

Гришина добавила, что в перечень информации, которая вводится в ГАС, входят данные об избирательных комиссиях, о членах комиссий с правом решающего голоса, о членах комиссий с правом совещательного голоса, а также данные о главе Информационного центра избирательной комиссии и её служащих.

Напомним, выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, голосования не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. В 16 субъектах Федерации в этот день будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов.  

Метки: ГАС "Выборы", ЦИК

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