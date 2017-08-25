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Общество

24 августа 2017, 13:00
В Приморье убийца трех своих детей и беременной супруги получил пожизненный срок

В Приморье убийца трех своих детей и беременной супруги получил пожизненный срок

Попытка защиты обжаловать приговор осталась без удовлетворения

В конце мая 2017 года Приморский краевой суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор местному жителю, 1979 г.р., который признан виновным в убийстве трех своих детей и беременной супруги, сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру края.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в период ноябрьских праздников 2014 года в частном доме, в котором проживал фигурант со своей семьей: сыновьями (двух, восьми и тринадцати лет), а также супругой (которая на момент совершения преступления была беременной). 

На фоне семейных и финансовых неурядиц (подсудимый занимался предпринимательской деятельностью по пошиву трикотажных изделий) глава семейства решил убить членов своей семьи, выбрав для этого способ удушения.

Сначала он позвал в одну из комнат свою жену, где сообщил о том, что для нее приготовил "сюрприз". Попросив закрыть глаза, он накинул ей на шею эластичный удлиненный провод и с силой начал стягивать его концы до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаков жизни.

Действуя аналогичным образом, он задушил остальных членов своей семьи. Старшим детям перед удушением он связывал руки.  

Изначально в ходе следствия фигурант признан экспертами невменяемым в связи с установлением у него временного психического расстройства. Между тем, при рассмотрении в суде материалов дела о применении к нему принудительных мер медицинского характера государственный обвинитель заявил ходатайство о проведении повторной стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

По итогам экспертных исследований комиссия пришла к выводу о том, что мужчина в момент совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими. В связи с этим, он признан вменяемым и подлежащим привлечению к уголовной ответственности на общих основаниях.

Данные выводы о вменяемости фигуранта также были подтверждены и в Московском исследовательском центре психиатрии им. В.П. Сербского.

После этого уголовное дело было направлено в краевой суд и слушалось по существу коллегией присяжных заседателей, об участии в рассмотрении дела которых настаивал сам фигурант.

Коллегия присяжных заседателей провозгласила свой вердикт, в соответствии с которым подсудимый признан виновным в содеянном, незаслуживающим снисхождения. 

По итогам обсуждения последствий вердикта, председательствующий согласился с позицией обвинения и назначил подсудимому за содеянное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особо режима.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании с осужденного 3 млн. рублей в счет компенсации морального вреда.

Не согласившись с судебными постановлениями сторона защиты обжаловала приговор в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации признала приговор первой инстанции законным, оставив назначенное наказание без изменения, а жалобу стороны защиты без удовлетворения. 

Метки: пожизненный срок, прокуратура, убийство

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