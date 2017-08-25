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Общество

24 августа 2017, 11:20
В Приморье завершилась операция "Перевозчик"
В Приморье завершилась операция "Перевозчик"

В Приморье завершилась операция "Перевозчик"

К административной ответственности более 150 водителей пассажирского транспорта

Сотрудники ГИБДД Приморского края подвели итоги оперативно-профилактической операции "Перевозчик". Её целью являлось предупреждение аварийности на пассажирском транспорте, пресечение нарушений правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров автомобилями такси, сообщает ЕНВ.

За время проведения рейда сотрудниками полиции пресечено 151 нарушение Правил дорожного движения, допущенное водителями пассажирского транспорта, в основном это города: Владивосток, Уссурийск и Артем. 53% нарушителей – водители такси.

Среди наиболее распространенных нарушений ПДД: превышение скоростного режима, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил перевозки людей. Все водители привлечены к административной ответственности.

В целях профилактики происшествий на пассажирском транспорте подобные мероприятия проводятся сотрудниками Госавтоинспекции региона на регулярной основе и имеют положительную динамику.

С начала 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на территории Приморского края отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки (с 39 до 23), а также автомобилей "такси" (с 73 до 52). 

Метки: автобусы, ГИБДД, перевозчик, такси

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