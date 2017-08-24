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Экономика

23 августа 2017, 20:00
руководитель ВТБ в Приморском крае (г. Владивосток) Максим Костин

Традиционный пресс-ланч со спикерами ВТБ прошел во Владивостоке

В течение беседы эксперты рассказали о новых технологиях взаимодействия с акционерами, реализованных в банке

Итоги работы ВТБ в Приморском крае в первом полугодии 2017 года, а также технологии и передовой опыт работы банка с акционерами обсудили руководители кредитной организации с журналистами во Владивостоке, сообщает ЕНВ.

Сын банкира спрашивает у отца:

- Папа, в чем выгода работы банков?

Глава семьи молча достает из морозильной камеры кусок сала, перекладывает в другой пакет и помещает в другую морозильную камеру. Сын удивленно:

- Папа, ты переложил сало, но ведь больше его не стало? Так в чем выгода?

Отец назидательно отвечает:

- Больше сала не стало. Но на руках же остался жир!

Такой поучительный анекдот услышал спецкор ЕНВ после двухчасового пресс-ланча, в ходе которого были рассмотрены ряд вопросов, связанных с технологиями и передовым опытом работы ВТБ с акционерами.

Мероприятие прошло во Владивостоке на площадке Hyundai Hotel 23 августа. Главными спикерами выступили руководитель Службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хотин, который прибыл из Москвы, руководитель ВТБ в Приморском крае (г. Владивосток) Максим Костин, а также член Консультационного совета акционеров ВТБ Елена Штыканова.

В течение беседы, эксперты рассказали о новых технологиях взаимодействия с акционерами, реализованными в банке. Среди них – мобильное приложение для частных инвесторов, пользователями которого являются уже свыше 7 тыс. человек, а также, система электронного голосования на Общих собраниях акционеров. Данное приложение позволяет акционерам экономить деньги и время, участвуя в собраниях дистанционно, из любой точки РФ.

Владимир Хотин пояснил, что уникальная практика взаимодействия банка ВТБ со своими акционерами подтверждается программой льгот и привилегий при получении финансовых услуг в банке, таких как: повышенные проценты по вкладам, скидки на страховые продукты, снижение ставок по потребительскому кредитованию, аренда сейфовых ячеек.

Также, в рамках встречи, ведущие аналитики инвестиционного департамента ВТБ24 представили информацию о наиболее интересных инструментах инвестирования в 2017 году. Они поделились практическими рекомендациями по работе на фондовом рынке, выразив уверенность, что активность инвесторов в этом секторе будет увеличиваться и дальше.

Как рассказал Владимир Хотин, на сегодняшний день Банк насчитывает около 90 тысяч акционеров по России, из которых 500 проживают в Приморском крае. "По Приморью активность акционеров возросла в следующем процентном соотношении: юрлица – на 17% и физлица – на 5,5% соответственно, по сравнению с прошедшим годом", - отметил он. Эксперт пояснил, что доля всех миноритарных акционеров ВТБ не превышает 2%, однако, главный и основной коммуникативный принцип работы банка – взаимодействие с акционерами, полная поддержка в решении возникающих проблем и вопросов.

 

Миноритарный акционер (миноритарий) — акционер компании (физическое или юридическое лицо), размер пакета акций которого не позволяет ему напрямую участвовать в управлении компанией (например, путём формирования совета директоров). Такой пакет акций называется "неконтролирующим".

Вступившая в разговор Елена Штыкова рассказала, что одним из эффективных инструментов для взаимодействия с акционерами, является КСА (Консультативный совет акционеров). КСА – это уникальный опыт в российской практике корпоративного управления. КСА ВТБ является независимым общественным, экспертно-консультационным и совещательным органом, в состав которого входят миноритарные акционеры Банка ВТБ (ПАО). Совет осуществляет свою деятельность с 2009 года, ставя своей целью улучшение информационного взаимодействия с акционерами ВТБ и защиту их прав и интересов.

 

Пресс-ланч завершился сессией "вопрос-ответ", которая прошла в дружелюбной, почти неформальной обстановке.

Метки: ВТБ, пресс-ланч, технологии

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