В 2018 году во Владивосток впервые смогут заходить многоэтажные круизные лайнеры

Оперативные работы по углублению морского дна около первого и второго пассажирских причалов во Владивостоке создают условия, при которых в морской порт Владивосток смогут заходить крупнейшие лайнеры, начиная уже с нового сезона. Как говорят специалисты, ожидается прибытие лайнеров, которые курсируют на территории стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ЕНВ.

Как отмечают специалисты, сейчас в СВА преобладают компании, которые предоставляют на рынок суда четвертого поколения. Это суда типа Ovation или Quantum. Наиболее высокая установленная длина таких судов равна 348 метрам. На данном типе лайнеров может путешествовать сразу пять тысяч пассажиров.

Генеральный директор ООО "Владивостокский морской терминал" Валерий Нагорный сообщил корреспондентам, что не только Россия заинтересована в том, чтобы во Владивосток смогли заходить такого вида суда. "На данный момент прошли переговоры со многими мировыми круизными компаниями, которые, в первую очередь, работают в регионе СВА. Например, к таким компаниям относится Royal Caribbean International, а также Norwegian Cruise Line. Эти компании заинтересовались новым перспективным направлением в маршрутах лайнеров, поэтому мы ждем в следующем году прибытия иностранных судов ", – комментирует он.

Сейчас морской порт Владивосток готов принимать суда с туристами, которые достигают до 350 метров в длину с наибольшей осадкой до восьми с половиной метров.

Ранее вице-губернатор края Василий Усольцев говорил, что для того, чтобы обеспечить прием крупнотоннажных судов, нужно в первую очередь расширить глубину пассажирских причалов и модернизировать инфраструктуру. Все необходимые предварительные работы, которые заключались в составлении карты и подготовки построек, в июне 2017 года согласовал Росморпорт.

"Проект всех работ будет готов к ноябрю этого года. К первым двум декадам 2018 года будет завершено строительство", – сообщили изданию в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. К тому же в администрации края отметили, что, если все развитие порта идет к возможности захода расширенных судов постоянно, то это будет толкать Приморский край к развитию круизного туризма, что положительно скажется и на экономике региона.

"Полный экономический доход от данного бизнеса может составить более миллиарда рублей каждый год в федеральный и региональный бюджеты. На данный момент инфраструктура морского порта столицы Приморья ниже стандарта стран АТР. По этой причине мы собираемся оперативно закончить все виды работ, чтобы в скором времени принимать многоэтажные лайнеры в нашем порту", – сообщил Василий Усольцев.