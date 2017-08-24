Под санкции США попали ряд российских и китайских компаний и частных лиц, сотрудничающих с КНДР

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении китайских и российских компаний и частных лиц в попытке прекратить финансирование ядерного и ракетного развития Северной Кореи. Министерство финансов Соединённых Штатов объявило об этом во вторник, сообщает ЕНВ.

Среди компаний, попавших под санкции, три китайские фирмы, которые импортировали уголь на сумму почти полмиллиарда долларов из Северной Кореи в период с 2013 по 2016 год. Санкции также включают дочернее предприятие одной из китайских компаний в Намибии. Эта компания занимается бизнесом с северокорейскими предприятиями.

Российская компания "Гефест-М" была занесена в черный список из-за ведения бизнеса с северокорейской организацией, участвующей в ядерном и ракетном развитии Северной Кореи.

В число шести человек, попавших под санкции, входят трое граждан РФ, которые участвовали в поставках нефти в Северную Корею. 16 активов будут заморожены в американских банках, и им будет запрещено осуществлять финансовые операции с американскими фирмами и частными лицами.

Секретарь американского министерства финансов Стивен Мнучин заявил в своём обращении, что он считает неприемлемым, когда частные лица и компании в Китае, России и других странах приносят прибыль Северной Корее. И в результате таких действий, КНДР получает доход, используемый для разработки оружия массового уничтожения.

Напомним, в июне Вашингтон ввел санкции в отношении двух китайских фирм и двух китайских граждан за участие в ядерном и ракетном развитии Северной Кореи.

Во Владивостокском отделении генконсульства КНР отмечают, что Пекин выступает против односторонних санкций, без одобрения Советом Безопасности ООН, особенно против "юрисдикций с длинными рукавами" в отношении китайских организациями и лиц.