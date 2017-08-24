Китай направляет усилия для развития транспортного коридора "Приморье-2" в порту Троицы

Предприятие "Морской порт в бухте Троицы" и компания с ограниченной ответственностью "Международная логистическая корпорация Чанцзиту" из города Цзилинь в Китае в ходе переговоров пришли к выводу о совместной реализации проекта транспортного коридора "Приморье-2", сообщает ЕНВ со ссылкой на ИАА "ПортНьюс".

Так, организации составили соглашение, в котором прописаны пункты сотрудничества в сфере логистики по международному маршруту "Хуньчунь — Камышовая — Сухановка — Зарубино — страны АТР (Южная Корея, Япония) и южные города Китая". Именно в соответствии с данным маршрутом реализуется план проекта транспортного коридора "Приморье-2".

Помимо этого, два региона будут сотрудничать в сферах финансирования и постройки инфраструктурных объектов.

Компания "Чанцзиту" из КНР оказывает многоступенчатую поддержку в развитии проекта "Приморье-2", развивая инфраструктурную составляющую проекта, в том числе в качестве реконструктора морского порта Троицы. Она обеспечивает перевозки зерновых культур, контейнеров и различных грузов.

Помимо этого, китайская компания "Чанцзиту" собирается налаживать услуги перевозок в регионах Дальнего Востока с северо-восточными провинциями Китая. Все это поможет создать и переформатировать морской порт в международный интегрированный центр перевозок.

Кроме того, морской порт бухты Троицы как хозяин инфраструктурной составляющей морского порта, также примет участие в проекте ребрендинга и расширения морского порта.

Международный транспортный коридор "Приморье-2" наряду с "Приморье-1" является связующим звеном северо-восточных частей КНР с морскими портами Приморского края. Благодаря транспортным коридорам приморский регион наиболее коротким путем поставляет грузы в Китай и другие страны Северо-восточной Азии.