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Общество

23 августа 2017, 16:30
С начала действия закона об упрощенном визовом режиме на территорию Приморья въехали 70 человек

С начала действия закона об упрощенном визовом режиме на территорию Приморья въехали 70 человек

По данным Минвостокразвития, среди прибывших во Владивосток по электронной визе оказались 45 жителей Японии, 24 гражданина Китая и один араб

Уже известно, что для получения возможности въезда на территорию Приморского края подано 664 заявления от граждан 13 стран. 45 жителей из Японии, 24 – из Китая и один гражданин Саудовской Аравии уже смогли въехать во Владивосток. Остальные заявления на электронную визу, по словам представителей Министерства развития Дальнего Востока, также одобрены, сообщает ЕНВ.

Среди всех 13 стран, наибольшее количество электронных виз было запрошено жителями Китая (265 человек). Немного меньше электронных виз было одобрено для граждан Японии. 211 жителя острова подали заявку на въезд в Приморский край. Затем 82 визы получили жители из Марокко и 56 – граждане Алжира. Как известно, среди других стран заявку получили 19 жителей Индии, 11 – Туниса, 7 – Сингапура, 4 – Саудовской Аравии, 3 – Объединенных Арабских эмиратов, по две – Ирана и Турции и по одному – Кувейта и Мексики. Иностранные граждане на выбор оформляют единичную деловую, гуманитарную или туристическую визу.

Ранее стало известно, что электронную визу на сайте могут подать жители только 18 стран. Заявление должно отправляться не позднее чем за четыре дня до отъезда.

Отметим, что со следующего года действие упрощенного визового режима будет расширено. Так, иностранным туристам можно будет оформить заявление, благодаря которому они смогут приехать в Сахалинскую область и на Камчатку по электронной визе. Причем, появятся новые пункты пропуска, число которых дойдет до одиннадцати.

Сейчас упрощенный визовый режим существуют только на двух пунктах пропуска Дальнего Востока – в морском вокзале Владивостока и международном аэропорту Кневичи. С 2018 года для этих целей будут задействованы международные железнодорожные пункты "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные – "Полтавка", "Турий Рог", морские пункты пропуска "Зарубино", "Петропавловск-Камчатский", "Корсаков" и "Посьет".

Метки: туристы, электронная виза

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