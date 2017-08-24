Очередная версия правительственного законопроекта "О любительском рыболовстве" внесена в Госдуму. Новые договоры с рыболовными базами будут заключаться по новым правилам. Кроме того, рыбаков заставят регистрировать снасти в спецреестре, а также будут введены суточные нормы отлова для рыбаков-любителей, сообщает ЕНВ со ссылкой на газету "Коммерсант".

Эксперты уверены: документ требует доработки, так как нововведения могут разрушить индустрию рыболовного туризма.

Напомним, регулирование рыбалки на законодательном уровне подлежит обсуждению последние семь лет. Так, поправки к закону "О рыболовстве" были приняты в 2010 году. Они разрешали частным рыболовным базам поставить любительскую рыбалку на "платные рельсы", что вызвало волну негодования и протестов рыбаков-любителей по всей стране.

В 2012 году в Госдуму был внесен законопроект "О любительском рыболовстве", с 2013 года документ был принят в первом чтении и дорабатывался. На сайте Госдумы можно найти публикацию версии ко второму чтению.

В документе сказано: "На объектах общего пользования рыбалка осуществляется "свободно и бесплатно". На землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых территорий любительская рыбалка может быть запрещена. Вводится запрет на вылов рыбы на прудах, которые образованы "водоподпорными сооружениями на водотоках", на водных объектах, используемых в составе мелиоративных систем, обводненных карьерах, а также на водных объектах, используемых для товарного рыболовства.

Вводится запрет на рыбалку с помощью взрывов и электротока, на рыбалку с помощью сетей (за исключением районов Севера, Сибири, Дальнего Востока, где могут вводиться периоды для отлова рыбы сетью, но каждая сеть при этом маркируется, ставится на учет и закрепляется за конкретным владельцем). Также вводится запрет на подводную охоту в местах массового отдыха граждан с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов.

Порядок переоформления новых договоров с юрлицами будет установлен отдельным документом. Сам закон начнет действовать с 1 марта 2018 года. При этом, эксперты оценили законопроект по-разному. Большинство возмутилось, ведь теоретически особо ценной рыбой могут признать какого-нибудь судака и собирать со всех деньги за его отлов. Специалисты полагают, что в законопроекте не урегулированы вопросы, связанные с деятельностью турфирм, которые специализируются на рыболовном туризме.

Глава Федерации рыболовного спорта, экс-глава Росрыболовства Андрей Крайний заявил в СМИ, что здесь идет речь фактически об исчезновении рыбопромысловых участков, без которых никакого спорта и никаких новых баз не будет.

"Они росчерком пера хотят уничтожить рыболовный туризм", - сказал Андрей Крайний, подчеркнув, что, не мешало бы в законопроекте разрешить рыбакам-любителям продавать свой улов, по аналогии с охотниками, которые имеют право продавать добычу. "Сегодня в Приморье у людей работы нет, а при продаже рыбы они оказываются вне закона, Давайте выведем их в правовое поле — они себя займут, рабочие места появятся", - подчеркнул он.