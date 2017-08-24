Экспозиция Приморского океанариума пополнилась крупными акулами

Еще трех акул перевезли из Научно-адаптационного в главный корпус. Они из семейства серых акул, куда входит и всемирно известная тигровая акула. Коллекция пополнилась двумя пилозубыми рифовыми (Carcharhinus sorrah) и короткоперой серой (Carcharhinus brevipinna) акулами, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

"Перевод акул из одного здания в другое – очень сложная работа, – рассказывает начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. – Сначала рыбу отлавливают из двухсоттонного аквариума и пересаживают в отдельную емкость, где с ней можно индивидуально работать. Размер емкости позволяет рыбе спокойно перемещаться. Фраза "движение – это жизнь" применительно к акулам имеет прямой смысл. Если остановить, лишить возможности двигаться – она умрет".

После того, как рыба немного успокоилась, ее пересаживают в раствор с транквилизатором. Он необходим, чтобы акула легче перенесла переезд. Здесь главное не перестараться. Как только движения рыбы замедлились, ее пересаживают в транспортировочный контейнер. Его устанавливают на грузовик, акулу вновь перемещают в емкость большего размера, и машина едет к главному корпусу. Здесь рыбу опять переселяют в транспортировочный контейнер, поднимают на третий этаж, перемещают к экспозиционному аквариуму, и наконец, выпускают. В воде её принимает сотрудник отдела в водолазном снаряжении, который первые 10 минут плавает вместе рыбой. Он следит за её состоянием, дожидаясь прекращения действия транквилизатора.

Столь трудоемкий процесс перевозки разработан специально для акул. У специалистов несколько причин соблюдать этот алгоритм.

"Во-первых, акулы крупные рыбы, – говорит Михаил Стрельцов. – Им нужно все время двигаться, у них очень высокий уровень обмена веществ и повышенные требования к условиям среды обитания. Во-вторых, они опасны, и от их зубов нужно защитить персонал. В-третьих, они очень пугливы, и, если акулу сильно испугать, она может разбить голову о стенки аквариума. Есть еще и в-четвертых, и в-пятых и в-десятых. Всего не рассказать".

Перевозка прошла успешно. Всю троицу поселили в экспозиционный танк "Мир акул", специально созданный для этих грациозных созданий. Он находится рядом с "Океанской бездной". Сейчас в океанариуме, кроме пилозубых рифовых и короткоперых серых, содержатся еще и черноперые (Carcharhinus melanopterus) акулы. У многочисленных гостей теперь есть возможность наблюдать за жизнью стремительных и опасных хищников.