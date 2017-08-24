В России создали оружие против беспилотников

Гендиректор входящей в концерн "Калашников" Zala Aero Group Константин Абашкин в понедельник рассказал о разработке оружия REX 1, позволяющего сбивать беспилотные летательные аппараты и глушить мобильные и wi-fi сигналы, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

По его словам, продукция может использоваться, как правоохранительными органами на массовых мероприятиях, так и в гражданском секторе для охраны частной жизни.

Директор компании привёл в пример гипотетическую ситуацию, при которой планируется использовать оружие REX 1: сотрудник полиции или Росгвардии обнаружил бесхозный рюкзак, активировал устройство и направил его на предмет и начал ожидать прибытия сапёров, в то время как поток мобильных сигналов глушится.

С его слов, оружие оборудовано коллиматорным прицелом, сменными блоками подавления GPS, ГЛОНАСС, тактической рукоятью и навесным оборудованием: стробоскопом, лазером видимого света, аудио- и видеорегистратором.