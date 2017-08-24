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Экономика

23 августа 2017, 14:30
Вступил в законную силу закон о "лесной амнистии"

Вступил в законную силу закон о "лесной амнистии"

Фактически закон позволяет легализовать участки, в том числе и дачные, находящиеся на землях лесного фонда

Вступил в законную силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель" – т.н. закон о "лесной амнистии", сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Фактически названный закон позволяет легализовать участки, в том числе и дачные, находящиеся на землях лесного фонда. Необходимость его принятия была обусловлена тем, что в силу действовавшего законодательства границы лесных участков не определялись путем межевания и, соответственно, не вносились в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. Одновременно в массовом порядке земельные участки использовались и предоставлялись для иных целей, в частности, в их границах имеются населенные пункты, дороги, водные объекты, садоводческие и дачные товарищества.

Ввиду огромного количества пересечений границ дачных участков с землями лесного фонда, земли не выводились из лесного фонда, поэтому строительство на них запрещено.

Положения Земельного кодекса Российской Федерации устанавливают, что каждый земельный участок может относиться только к одной категории земель. Однако в настоящее время применительно к землям лесного фонда данный принцип не в полной мере соблюдается.

Принятый Федеральный закон № 280-ФЗ устранит такие противоречия. Законом предусмотрено, что, если земельный участок, который в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости и (или) правоустанавливающими документами на земельные участки относится к иной категории земель или его назначение противоречит режиму лесопаркового пояса, такой участок перестанет быть лесным.

Поправками предусмотрено, что права граждан или юридических лиц на такой участок и расположенный на нем объект недвижимости должны возникнуть до 01.01.2016.

Метки: закон, земли лесного фонда

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