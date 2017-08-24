На открытии Военно-технического форума ВВО состоялось показательное выступление морского спецназа

В рамках церемонии открытия форума состоялось показательное выступление морского спецназа, который освободил условно захваченное судно. Культурно-художественную часть продолжили артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота (ТОФ) и военнослужащие оркестра штаба флота. Основная церемония открытия форума прошла на 33-м причале Корабельной набережной во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Во время работы форума планируется показ более 100 экспонатов на четырёх выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники ТОФ и Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Кроме того, будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке расположены на 33-м причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на острове Русский.

Также спланировано 5 круглых столов с обсуждением практического применения современных инновационных разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, культурно-художественная программа.

Проведение мероприятий научно-деловой и художественной программ будет проходить на базе Дома офицеров ТОФ и Дальневосточного федерального университета.

Особый интерес у участников и гостей вызвали подводные робототехнические комплексы, малое гидрографическое судно "Виктор Фалеев", корвет "Совершенный" на 33-м причале Владивостока и боевые самолеты Су-35С, Су-30СМ, вертолеты армейской авиации Ка-52, Ми-8АМТШ на аэродроме Центральная угловая.

Завершится работа Военно-технического форума 27 августа подведением итогов и церемонией награждения участников.