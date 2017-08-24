Ким Чен Ын проинспектировал военную часть, граничащую с Южной Кореей

По сведениям южнокорейской стороны, лидер КНДР Ким Чен Ын провел тайную инспекцию воинской части на границе с Южной Кореей. Это объясняет его отсутствие в медиа-пространстве с начала августа, сообщает ЕНВ со ссылкой "Yonhap".

Южнокорейское информационное агентство "Yonhap" процитировало правительственные источники во вторник. В них отмечается, что Ким Чен Ын совершил посещение базы северокорейской армии в центральной части полуострова. Военная часть расположена всего в одном километре от приграничного южнокорейского города Йончхона.

В докладе говорится, что поездка совпала с теми 15 днями, когда северокорейские СМИ не освещали работу Ким Чен Ына. На этот период он буквально пропал с экранов телевизоров и страниц газет.

Источник в правительстве сообщил, что военные Южной Кореи рассматривают инспекцию как необычный ход и готовятся к возможным тактическим провокациям Пхеньяна.

Напомним, что два года назад, в августе 2015 года именно вблизи Йончхона Северная и Южная Кореи обменялись артиллерийским огнём во время ежегодных военных учений США и Южной Кореи. Военные учения союзников также проходят в эти дни. Завершатся они в конце августа.