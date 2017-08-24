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Экономика

23 августа 2017, 13:00
В сентябре во Владивостоке пройдет заседание ПИКЕС-2017

В сентябре во Владивостоке пройдет заседание ПИКЕС-2017

На заседании обсудят изменения окружающей среды и их влияние на биоресурсы и экосистемные услуги

Во Владивостоке с 22 сентября по 1 октября пройдет 26-я Конференция Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС), основные мероприятия запланированы на о. Русский (кампус ДВФУ), сообщает ЕНВ.

На мероприятии ожидается участие около 400 представителей из 18 стран. Россию будут представлять 88 специалистов, в том числе 22 сотрудника Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Росрыболовства  (ФГБНУ "ТИНРО-Центр").

Тема конференции определена как "Изменения окружающей среды в северной части Тихого океана и их влияние на биоресурсы и экосистемные услуги".

ПИКЕС (англ. PICES) – создана в 1992 году по инициативе ученых северотихоокеанских стран. Основной деятельностью организации является развитие и координация морских научных исследований, углубленное изучение процессов, влияющих на состояние океанических экосистем и их реакций на изменение внешней среды. Россия ратифицировала Конвенцию ПИКЕС в 1994 году и с тех пор является постоянным и активным ее участником. Конвенция ПИКЕС подписана США, Канадой, КНР, Республикой Корея и Японией. Помимо постоянных участников в заседаниях принимает участие большое количество представителей других тихоокеанских стран, а также международных организаций.

В ходе встречи планируется заседание всех основных научных комитетов – FIS (комитет по рыбохозяйственным исследованиям), BIO (комитет по биологической океанографии), POC (комитет по океанографии и климату), MONITOR (комитет по мониторингу состояния морских экосистем), MEQ (комитет по качеству среды обитания), TCODE (технический комитет по обмену данными), на которых специалисты обсудят вопросы изучения океанологических процессов, прогнозирования изменений климата и их последствий для морских экосистем, воздействия различных факторов на сырьевую базу, определения индикаторов уязвимости морских сообществ и другие вопросы.

Организаторами встречи выступают ТИНРО-Центр и Росрыболовство при содействии Министерства иностранных дел Российской Федерации и администрации Приморского края. 

Метки: конференция, ПИКЕС

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