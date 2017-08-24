Из аэропорта Владивосток отрыт новый рейс Владивосток-Улан-Удэ-Красноярск

В Международном аэропорту Владивосток открыт новый регулярный рейс по маршруту Владивосток-Улан-Удэ-Красноярск. Полеты на данном направлении выполняет авиакомпания "Саратовские авиалинии", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МАВ.

Первый рейс отправился из столицы Приморья вчера, 21 августа. Выполнение полетов запланировано 1 раз в неделю по понедельникам с вылетом из международного аэропорта в 06:45 (время местное). На маршруте задействовано воздушное судно АН-148.

"Мы рады, что в маршрутной карте аэропорта возобновляется прямой рейс, который свяжет города Владивосток и Улан-Удэ. Новый беспосадочный рейс позволит пассажирам комфортно добраться из одного города в другой. У жителей Бурятии появляется прекрасная возможность для удачных стыковок рейсов из Владивостока в страны Восточной Азии", - отметил директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.

Напомним, что авиакомпания "Саратовские авиалинии" также осуществляет еженедельные рейсы из столицы Приморья по маршруту Владивосток-Благовещенск-Красноярск. Для аэропорта Владивосток появление нового прямого рейса в Улан-Удэ является очередным шагом в развитии воздушного сообщения с городами Дальнего Востока и Сибири.