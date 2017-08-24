Яндекс запустил новую версию поиска

Яндекс обновила поиск на базе технологии нейронных сетей. В её основе лежит поисковый алгоритм "Королёв" — с помощью нейронной сети он сопоставляет смысл запроса и веб-страницы. Благодаря этому поиск понимает, что именно нужно пользователю, и отвечает на сложные вопросы ещё более точно, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу компании.

Первый шаг к поиску по смыслу Яндекс сделал в прошлом году, когда внедрил алгоритм "Палех" — он в реальном времени сопоставляет смысл запроса и заголовка веб-страницы.

"Королёв" использует нейронную сеть, которая анализирует не только заголовок, а всю страницу целиком. Это сложная вычислительная задача, поэтому Яндекс определяет суть страницы заранее, на этапе индексирования. Благодаря этому количество страниц, которые поиск сравнивает по смыслу с запросом, выросло со 150 документов до 200 тысяч.

Другая важная особенность "Королёва" в том, что помимо сопоставления смысла запроса и страницы, он учитывает ещё и смысл других запросов, по которым люди на неё переходят.

Чтобы нейронная сеть могла оценить смысловую близость запроса и документа, ей нужно огромное количество примеров. Такие примеры даёт обезличенная поисковая статистика: на какие сайты люди переходят по запросам и сколько времени там проводят.

Так, если человек перешёл на страницу и просматривал её какое-то время, скорее всего, она близка по смыслу запросу. Используя поисковую статистику миллионов людей, Яндекс учится понимать смысловые связи. Например, он поймёт, что в запросе (картина где небо закручивается) речь идёт о картине Ван Гога, а в запросе (ленивая кошка из монголии) — о мануле.

"Поиск — это очень сложная система. Тысячи инженеров работают над тем, чтобы она понимала человека и помогала решать его задачи. В "Королёве" мы объединили машинный интеллект и усилия миллионов людей. Наши пользователи улучшают поиск вместе с нами, задавая вопросы и помогая обучать наши алгоритмы", — говорит руководитель Поиска Яндекса Андрей Стыскин.

Для обучения поисковой системы нужны также оценки качества ответов. И чем сложнее система, тем больше оценок требуется.

Раньше Яндекс оценивал качество поиска с помощью своих специалистов — асессоров. Теперь учитываются также оценки, которые выставляют пользователи Яндекс.Толоки. Это сервис, где любой желающий может выполнять задания и получать за них вознаграждение.

Сейчас в Яндекс.Толоке зарегистрировано более миллиона пользователей, которые выставили уже более двух миллиардов оценок.