ВМС США приостановили все операции по всему миру из-за инцидента вблизи Сингапура

Военно-морскиесилы США объявил, что крупнейшийи самый мощный в мире флот немедленно приостановит все операции после столкновения ракетного эсминца и нефтеналивного танкера. В результате этого инцидента 10 матросов пропали без вести недалеко от Сингапура. Это четвертая авария с участием ВМС США в Тихом океане в этом году, сообщает ЕНВ.

Начальник военно-морских операций, адмирал Джон Ричардсон объявил об "оперативной паузе" в своем видеообращении, размещенном в социальных сетях в понедельник. Он не сказал, как долго она продлится.

Он также приказал провести всесторонний обзор причин недавних аварий, заявив, что "необходимы более решительные действия", чтобы определить, почему обученные экипажи на военных кораблях США, оснащенных радарами и другими высокотехнологичными датчиками, не смогли избежать столкновения.

"Я поручил командирам флота немедленно провести оперативную работу с личным составом и руководителями по всему флоту, чтобы мы приняли все надлежащие немедленные меры для повышения безопасной и эффективной работы ВМС по всему миру", - сказал Ричардсон.

Он так же заявил, что всеобъемлющая работа над ошибками будет включать в себя усовершенствование "рабочего темпа, производительности, технического обслуживания, оборудования и навыковличного состава". По его слова, военнослужащие будут находитьсяв "жестких временных рамках", а в ходе "разбора полетов" будет усовершенствовано "тактическое и навигационное мастерство" моряков. Экспертиза состояния ВМС США в регионе будет осуществляться под руководством командующим силами флота США, адмиралом Филом Дэвидсоном.

Напомним, в настоящее время в регионе проходят крупные учения американских военных сил, и это уже вызвало обострение напряженности в регионе. Тысячи солдат США и Южной Кореипроводят совместные учения до 31 августа. Пхеньян предупредил, что это может привести к "неконтролируемой фазе ядерной войны".

Об аварии эсминца с танкером стало известно спустя несколько часов после того, как американский эскадренный миноносец John S. McCain столкнулся с флагманским нефтяным и химическим танкером Либерии Alnic MC. Инцидент произошел в понедельник в 5.24 утра по местному времени у входа в Малаккский пролив, одного из самых оживленных судоходных мест в мире.

Десять матросов пропали без вести и, предположительно,не остались в выживших, еще пять моряков пострадали после того, как вода залилась в огромную прореху в корпусе John S. McCain. Как сообщили в ВМС США, в результате пробоины произошло затопление помещений экипажа, машинного отделения и комнаты для связи.

Впрочем, несмотря на значительное повреждение, эсминец вскоре прибыл на военно-морскую базу Чанги в Сингапур. Поисково-спасательные операции осуществлялись с использованием вертолетов ВМС и морских промышленных кораблей, а также сингапурских буксиров, флотов и кораблей береговой охраны.

Малаккский пролив является одним из самых перегруженных в мире судоходных путей. Значительная часть импорта нефти в Азии проходит через негои Южно-Китайское море. Как отмечают эксперты, случай подчеркивает геополитическую напряженность в регионе. Ранее в этом месяце министерство иностранных дел Китая осудило Соединенные Штаты за то, чтоJohn S. McCain прошел недалеко от острова в Южно-Китайском море."Военные корабли США ходят, не соблюдая правила морского движения и не обращая внимания на неопытность своих экипажей", - писала тогда государственная газета "China Daily".

John S. McCain– один из 14 военных кораблей США, базирующихся в Японии, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis. Суда считаются важными для защиты от потенциальных ракетных атак со стороны Северной Кореи.

Последнее столкновение произошло через два месяца после того, как аналог Маккейна, управляемый ракетный эсминец Fitzgerald, была протаранен гораздо большим филиппинским судном ACX Crystal в спокойную ясную ночь, примерно в 50 морских милях от японского порта Йокосука.В результате столкновения 17 июня семь матросов погибли, а командир корабля и его исполнительный директор были отстранены от должностейчерез неделю после расследования.

9 мая на Корейском полуострове южнокорейское рыболовное судно столкнулось с ракетным крейсером "Озеро Шамплейн". Еще один ракетно-ракетный крейсер "Антиетам" сел на мель 31 января и вылил масло в Токийский залив.Все перечисленныеамериканские корабли являются частью 7-го флота ВМС, базирующегося в Йокосуке, Япония.