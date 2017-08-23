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Экономика

22 августа 2017, 17:10
Офис ВТБ24 во Владивостоке

Дела банковского сектора идут в гору

Снижение ставок, заключение договоров, мобильные приложения – все самое интересное "мира банков" в материале ЕНВ

Исторический минимум по ставкам ипотечного кредита наступил у ВТБ и ВТБ24, "Ренессанс Кредит" выпустил новое мобильное приложение, а у ОТП Банка продолжает расширяться список партнеров. О главных новостях в банковском секторе сообщает ЕНВ.

Исторический минимум по ставкам ипотечного кредита наступил у ВТБ и ВТБ24. Так, с 17 августа в ВТБ24 и розничном бизнесе банка ВТБ кредит на покупку готового жилья можно оформить по ставке 9,5-10%, новостройки – 9,7-10%.

В рамках стандартных программ на приобретение жилья или рефинансирование кредита в другом банке ставка снижена на 1 п.п. и установлена на уровне 10% годовых при условии комплексного страхования. При приобретении готового жилья в рамках программы "Больше метров – меньше ставка" ставка по ипотечному кредиту составляет 9,5% годовых. В рамках совместных программ с партнерами банков ставка по кредиту на новостройки составляет от 6,5% годовых.

Зарплатные клиенты ВТБ24 и ВТБ могут воспользоваться программой рефинансирования своего ипотечного кредита в другом банке по ставке 9,7% годовых. Минимальный размер первоначального взноса по ипотеке в обоих банках составляет от 10% от стоимости объекта недвижимости.

"Ренессанс Кредит" также отличился в сфере новаторства. 18 августа банк запустил новое мобильное приложение для клиентов, оформивших в банке товарные кредиты и кредиты наличными. RenLite – это электронный информационный помощник, который позволяет в режиме онлайн следить за состоянием своего займа.

Теперь новый мобильный сервис предоставляет оперативный доступ ко всей основной информации по кредитному продукту: поступление и списание средств, дата и сумма ближайшего платежа с учетом остатка, расчет полного досрочного погашения.

Как заявляют в пресс-службе учреждения, основными преимуществами приложения являются упрощенная регистрация и авторизация, бесплатная установка и обслуживание, удобство в использовании. Однако, в настоящий момент приложение RenLite доступно только для владельцев смартфонов на платформе Android.

ОТП Банк продолжает расширять список партнеров, подписав соглашения сразу с двумя крупными федеральными мебельными сетями – фабрикой "INFINITI" и "Мебелью Черноземья". Клиенты сетей смогут оформить кредит ОТП Банка на приобретение мебели всего за 10-15 минут. Максимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей, его можно оформить во всех розничных торговых точках "INFINITI" и "Мебель Черноземья". 

Мебельная фабрика "INFINITI" присутствует на рынке уже более 10-ти лет. Входит в тройку лидеров российского мебельного рынка. Имеет более 40 фирменных салонов в регионах России. Каждая коллекция, произведенная в компании, является уникальной, и имеет огромный выбор в модульном ряду. "Мебель Черноземья" – яркий бренд мебельной промышленности России, занимающий одно из ведущих мест по объему выпускаемой и реализуемой продукции. Продукция компании удовлетворяет требованиям самых взыскательных ценителей мебельной моды.


Александр Васильев, заместитель председателя правления ОТП Банка:

"Мы очень рады, что список наших партнеров в сфере POS-кредитования пополнился двумя сетями федерального масштаба. Мебельный сегмент входит в число наших приоритетов – в первую очередь в силу низкого уровня рисков и высокого качества портфеля". 

Метки: банки, ВТБ, ОТП Банк, Ренессанс Кредит

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