Сельхозпроизводители Дальнего Востока остались без страховых выплат

Число сельхозпроизводителей, которые застраховали свои хозяйства, в текущем году сократилось по сравнению с прошлым на 85%. В итоге, пострадавшие от паводков и ливней аграрии остались без страховой защиты, сообщает ЕНВ со ссылкой на Национальный союз агростраховщиков (НСА).

По данным НСА, страхование дальневосточных сельхозпроизводителей могло быть менее затратным как минимум в три раза, что помогло бы сохранить бюджетные средства.

Предварительный ущерб, нанесенный паводком сельскому хозяйству Приморья, составляет 133 млн. рублей. Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что правительство дополнительно выделит Приморью 555 млн. рублей.

Напомним, паводки в регионе вызвали мощнейшие ливни, которые обрушились на край 7–8 августа. Как сообщал глава краевого главка МЧС, за сутки в регионе выпала 1,5-месячная норма осадков, в результате чего 34 населенных пункта попали в зону подтопления. Около 13 тыс. человек пострадали. Были размыты дороги и железнодорожное полотно.

Глава НСА Корней Биждов рассказал, что в первом полугодии 2016 года дальневосточные сельхозпроизводители заключили 165 договоров по страхованию сельхозрисков с господдержкой, в первом полугодии этого года цифра упала до рекордной – только 19. По мнению главы НСА, одной из причин такого развития событий стало сокращение государственных субсидий. Так, в 2016 году общая задолженность органов управления агропромышленного комплекса Дальнего Востока по субсидированию страховых контрактов превысила 54 млн. рублей.

Сельхозпроизводители отмечают, что доверие к агрострахованию подорвано. Некоторые товаропроизводители говорят об альтернативных традиционному страхованию способах защиты от погодных рисков, например, фьючерсные и опционные контракты.

На Дальнем Востоке погодные аномалии – явление не редкое. Эксперты солидарны во мнении, чтобы снизить рост бюджетных расходов на покрытие ущерба сельскому хозяйству Приморского края, необходимо либо развивать рынок деривативов, либо субсидировать агрострахование.