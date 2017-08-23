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Экономика

22 августа 2017, 16:50
Сельхозпроизводители Дальнего Востока остались без страховых выплат

Сельхозпроизводители Дальнего Востока остались без страховых выплат

На паводковый год снижение числа заключенных договоров по агрострахованию достигло рекордного минимума

Число сельхозпроизводителей, которые застраховали свои хозяйства, в текущем году сократилось по сравнению с прошлым на 85%. В итоге, пострадавшие от паводков и ливней аграрии остались без страховой защиты, сообщает ЕНВ со ссылкой на Национальный союз агростраховщиков (НСА).

По данным НСА, страхование дальневосточных сельхозпроизводителей могло быть менее затратным как минимум в три раза, что помогло бы сохранить бюджетные средства.

Предварительный ущерб, нанесенный паводком сельскому хозяйству Приморья, составляет 133 млн. рублей. Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что правительство дополнительно выделит Приморью 555 млн. рублей.

Напомним, паводки в регионе вызвали мощнейшие ливни, которые обрушились на край 7–8 августа. Как сообщал глава краевого главка МЧС, за сутки в регионе выпала 1,5-месячная норма осадков, в результате чего 34 населенных пункта попали в зону подтопления. Около  13 тыс. человек пострадали. Были размыты дороги и железнодорожное полотно. 

Глава НСА Корней Биждов рассказал, что в первом полугодии 2016 года дальневосточные сельхозпроизводители заключили 165 договоров по страхованию сельхозрисков с господдержкой, в первом полугодии этого года цифра упала до рекордной – только 19. По мнению главы НСА, одной из причин такого развития событий стало сокращение государственных субсидий. Так, в 2016 году общая задолженность органов управления агропромышленного комплекса Дальнего Востока по субсидированию страховых контрактов превысила 54 млн. рублей.

Сельхозпроизводители отмечают, что доверие к агрострахованию подорвано. Некоторые товаропроизводители говорят об альтернативных традиционному страхованию способах защиты от погодных рисков, например, фьючерсные и опционные контракты.

На Дальнем Востоке погодные аномалии – явление не редкое. Эксперты солидарны во мнении, чтобы снизить рост бюджетных расходов на покрытие ущерба сельскому хозяйству Приморского края, необходимо либо развивать рынок деривативов, либо субсидировать агрострахование. 

Метки: агрострахование, потери

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