В Южной Корее уничтожили почти 7 миллионов зараженных яиц

Южнокорейские чиновники уничтожили почти 7 миллионов яиц. Это произошло после обнаружения яиц, зараженных инсектицидами, в более чем 50 местных фермах, сообщает ЕНВ.

В понедельник южнокорейское правительство объявило результаты проверок всех птицефабрик в стране. Проверки последовали за обнаружением пестицидов фипронила в яйцах с некоторых ферм в начале этого месяца. С тех пор правительство временно запретило поставки яиц по всей стране. Химическое вещество было обнаружено также в Европе в прошлом месяце в яйцах голландских ферм.

В правительстве Южной Кореи накануне заявили, что обнаружили фипронил и другие инсектициды в яйцах из 52 ферм и уничтожили 6 миллионов 940 000 яиц.

Должностные лица из кабинета министров заявили, что предпримут попытки предотвращения повторения подобного распространения инфекции, ужесточив правила использования инсектицидов и активизировав проверки на остатки в пищевых продуктах.

На заседании кабинета министров Республики Корея в понедельник президент Мун Джэин извинился перед гражданами за причинение беспокойства. Он поручил соответствующим ведомствам провести тщательные экспертизы и прояснить процесс контрмер, чтобы развеять общественное беспокойство и восстановить доверие.