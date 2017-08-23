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В мире

22 августа 2017, 16:20
Редкое солнечное затмение смогли наблюдать жители США

Редкое солнечное затмение смогли наблюдать жители США

Полное затмение могли наблюдать жители 14 штатов

Люди в Соединенных Штатах наслаждались историческим полным солнечным затмением от Тихоокеанского до Атлантического побережья в понедельник, сообщает ЕНВ.

Жители 14 штатов США – от Орегона до Южной Каролины – могли наблюдать за полным солнечным затмением. Данный феномен наблюдался в Соединенных Штатах впервые с 1918 года.

В Карбондейле, штате Иллинойс, около 15 000 человек собрались в местном университете для наблюдения и изучения этого явления. Карбондейл – одно из мест, где солнце было перекрыто луной в течение 2 минут и 40 секунд. Это самая большая продолжительность этого затмения.

Солнце начало закрываться луной около полудня по местному времени и было полностью скрыто вскоре после 13:20. Толпы присутствующих бурно реагировали, когда свет от солнца создавал форму тонкого кольца с бусиной света. Такое явление называют эффектом бриллиантового кольца.

Полное затмение наблюдалось во многих местах в США. Президент страны Дональд Трамп и его семья наслаждались просмотром частичного затмения солнца с балкона Белого дома в Вашингтоне. Президент, первая леди Мелания Трамп и их сын Баррон, а также Иванка Трамп надели защитные очки и подняли глаза на небо, чтобы увидеть солнце в форме полумесяца.

Метки: полное затмение, феномен

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