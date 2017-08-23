Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

22 августа 2017, 16:10
Испанская полиция ликвидировала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне

Испанская полиция ликвидировала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне

По версии следствия, 22-летний Юнес Абуяакуаба протаранил толпу в столице Каталонии

Испанская полиция заявила, что ликвидировала Юнеса Абуяакуба, подозреваемого в смертоносной террористической атаке на прошлой неделе в Барселоне, сообщает ЕНВ.

Офицеры полиции обнаружили и убили 22-летнего марокканца в городе Субирате, расположенном на расстоянии примерно 50 километров к западу от Барселоны в понедельник.

Его подозревают в том, что он сбил пешеходов на машине в Барселоне. По мнению следствия, в результате его действий погибло 13 человек и более сотни – получили ранения. Напомним, еще два других подозреваемых были ликвидированы ранее.

Представители полиции заявили, что они получили сообщение о человеке, который был похож на исполнителя терракта. Сообщается, что офицеры открыли по нему огонь после того, как он поднял предмет, похожий на пояс смертника, и крикнул "Аллах велик" на арабском языке. Позднее полиция подтвердила, что этот был Абуяакуба.

По версии следствия, террористическая группа, причастная к теракту в Барселоне, состояла из 12 человек. Отметим, что теперь все члены террористической группы мертвы или находятся под стражей в полиции.

Метки: терракт

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Редкое солнечное затмение смогли наблюдать жители СШАРедкое солнечное затмение смогли наблюдать жители США
вчера, 16:20
Полное затмение могли наблюдать жители 14 штатов
Десять матросов пропали после столкновения американского эсминца и танкера к востоку от СингапураДесять матросов пропали после столкновения американского эсминца и танкера к востоку от Сингапура
вчера, 01:20
Эсминец был поврежден со стороны кормы
В результате действий организации "Талибан" за два дня в Афганистане погибло 36 человекВ результате действий организации "Талибан" за два дня в Афганистане погибло 36 человек
21 августа 2017, 14:10
Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций

Последние новости

Дела банковского сектора идут в горуДела банковского сектора идут в гору
вчера, 17:10
Снижение ставок, заключение договоров, мобильные приложения – все самое интересное "мира банков" в материале ЕНВ
Сельхозпроизводители Дальнего Востока остались без страховых выплатСельхозпроизводители Дальнего Востока остались без страховых выплат
вчера, 16:50
На паводковый год снижение числа заключенных договоров по агрострахованию достигло рекордного минимума
В Южной Корее уничтожили почти 7 миллионов зараженных яицВ Южной Корее уничтожили почти 7 миллионов зараженных яиц
вчера, 16:40
В ситуацию с заражением вмешался президент страны

От первого лица

Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.08.2017 17:10
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР 1
18.08.2017 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+