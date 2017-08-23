Испанская полиция ликвидировала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне

Испанская полиция заявила, что ликвидировала Юнеса Абуяакуба, подозреваемого в смертоносной террористической атаке на прошлой неделе в Барселоне, сообщает ЕНВ.

Офицеры полиции обнаружили и убили 22-летнего марокканца в городе Субирате, расположенном на расстоянии примерно 50 километров к западу от Барселоны в понедельник.

Его подозревают в том, что он сбил пешеходов на машине в Барселоне. По мнению следствия, в результате его действий погибло 13 человек и более сотни – получили ранения. Напомним, еще два других подозреваемых были ликвидированы ранее.

Представители полиции заявили, что они получили сообщение о человеке, который был похож на исполнителя терракта. Сообщается, что офицеры открыли по нему огонь после того, как он поднял предмет, похожий на пояс смертника, и крикнул "Аллах велик" на арабском языке. Позднее полиция подтвердила, что этот был Абуяакуба.

По версии следствия, террористическая группа, причастная к теракту в Барселоне, состояла из 12 человек. Отметим, что теперь все члены террористической группы мертвы или находятся под стражей в полиции.