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Япония

22 августа 2017, 16:00
Японские законодатели встретились с президентом Южной Кореи

Японские законодатели встретились с президентом Южной Кореи

Стороны обсудили вопрос о пострадавших корейцах в годы Второй мировой войны

Японские законодатели встретились с президентом Южной Кореи Мун Джэином и обсудили двусторонние вопросы. Особое внимание было уделено вопросу рабочих, которые были вынуждены работать в Японии во время Второй мировой войны, сообщает ЕНВ.

Представители Союза парламентариев Японии и Кореи посетили Сеул, чтобы подготовить совместное обсуждение с южнокорейскими коллегами, которое состоится в ноябре.

Делегация, возглавляемая бывшим министром финансов Японии Фукусиро Нукага, в понедельник вечером связалась с президентом Муном.

Позже Нукага заявил журналистам, что они обменялись мнениями по искам, предъявленным бывшими рабочими и их семьями, требуя компенсации от японских компаний.

Считается, что японская сторона объяснила свою позицию тем, что договор 1965 года с Южной Кореей полностью и окончательно урегулировал все требования о возмещении и компенсации.

Что касается реакции Мун Джэина, Нукага высказался, что президент, похоже, готов пойти на определённые усилия в будущем, чтобы найти решение.

На пресс-конференции в прошлый четверг Мун Джэин сослался на постановление Верховного суда Южной Кореи, в котором говорится, что договор не аннулировал права отдельных лиц. Он добавил, что постановление представляет позицию правительства по этому вопросу.

Напомним, во время Второй Мировой войны Корейский полуостров находился под оккупацией Японии. В результате этого, часть корейских рабочих была отправлена в Японию на работы. После окончания войны, рабочие и их родственники стали требовать от Японии компенсации. Японская сторона считает, что вопрос с компенсациями был практически решён договором 1965 года, однако родственники корейских рабочих по-прежнему считают этот вопрос открытым.

Метки: переговоры

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