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Общество

22 августа 2017, 12:40
В Приморье открылась лаборатория технологии аквакультуры
В Приморье открылась лаборатория технологии аквакультуры
В Приморье открылась лаборатория технологии аквакультуры
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В Приморье открылась лаборатория технологии аквакультуры

Лаборатория занимается прежде всего фундаментальными исследованиями биологии

В Приморском океанариуме приступает к работе лаборатория технологии аквакультуры. Сейчас заканчивают тестирование мини-томографа, сообщает ЕНВ.

"Этот прибор поможет ученым быстро и с максимальной точностью решать многочисленные задачи, - рассказывает заведующий лабораторией технологии аквакультуры Игорь Долматов. - В первую очередь, он упростит проведение фундаментальных исследований. Одно из направлений работы лаборатории – изучение механизмов регенерации, или восстановления, утраченных органов у морских животных. Томограф позволяет без вскрытия заглянуть внутрь организма. Рассмотрим, например, трепанга, который способен восстанавливать внутренние органы. Важно понимать, как заново образующийся орган устроен на разных этапах своего развития. Прежде мы препарировали трепанга, делали гистологические срезы, изучали их с помощью микроскопа. Затем обрабатывали фотографии срезов в специальных программах и получали трехмерное изображение. Такой способ исследования организмов занималот нескольких месяцев до года. А томограф за несколько часов позволяет создать трехмерное изображение любого органа. Сканируем животное, получаем внешнюю форму и внутреннюю структуру и работаем с этим материалом. Такую скорость исследования еще лет десять назад нельзя было представить. Причем, у томографа отличное разрешение. В десятки раз больше, чем у обычного медицинского".

Это свойство позволяет использовать томограф для изучения мелких объектов, в частности, личинок и молодых особей, оценивать состояние репродуктивной системы морских организмов. Все это важно для развития технологий аквакультуры. С помощью современной аппаратуры можно работать с организмами размером от 0,1 миллиметра до 10 сантиметров.

Еще одним направлением использования томографа станетоцифровка и электронная каталогизация эталонных образцов. Для их хранения в научных институтах создают специальные хранилища и службы. Российский или иностранный ученый запрашивает образец, изучает, отправляет обратно. 

"Это долго и неудобно, – говорит Игорь Долматов. – А томограф оцифровывает животное, мы получаемего точное трехмерное изображение. И высылаем электронный вариант образца. С помощью специализированных программ ученый может изучать его – уменьшать, увеличивать и так далее. Новые возможности делают научный мир более мобильным и сплоченным".

Современный томограф помогает развивать и музейное, прикладное направление. Невидимые глазу микроскопические организмы теперь можно отсканировать с помощью мини-томографа, напечатать на 3D принтере и представить суперточное изображение в экспозициях.

Но это лишь часть современной аппаратуры, которой оснащена лаборатория технологии аквакультуры. В ближайшее время лаборатория перейдет на полный режим работы. Сотрудники Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, в состав которого входит Приморский океанариум, возлагают на нее большие надежды.

Лаборатория занимается прежде всего фундаментальными исследованиями биологии важных для аквакультуры видов. Это трепанг, приморский гребешок, мидия, камчатский краб и ряд других морских организмов. Изучается развитие животных, их строение, регенерация игенетика. Наработки ученых призваны,в частности, заложить базис для современных технологий аквакультуры. Сейчас в этом направлении мир использует проверенные веками приемы.

"Традиции – это хорошо, конечно, - соглашается Игорь Долматов. - Но если неизучать, например, генетикугидробионтов, невозможно получить новые, более продуктивные линии и породы. Нам необходимо знать биологию культивируемых животных – особенности развития, строение и функционирование иммунной системы, генетическое разнообразие вида. Применение этих знаний даст новый толчок для развития аквакультуры". 

Кроме лаборатории технологии аквакультуры, в Приморском океанариуме оборудованы еще четыре научных лаборатории: биохимии, молекулярной биологии и генетики, микроорганизмов, клеточной биологии и биотехнологии. 

Метки: Аквакультура, лаборатория, Приморский океанариум

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