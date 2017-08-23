В Приморье после 15-летнего перерыва возобновится промысел крабов

С 1 сентября в Приморском крае откроется крабовый промысел. В подзоне Приморье южнее мыса Золотой предлагается освоить 0,33 тыс. тонн камчатского краба, 0,43 тыс. тонн – синего, около 0,5 тыс. тонн волосатого четырехугольного краба. Вылов крабов в данном районе возобновляется после 15-летнего перерыва, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

Напомним, ранее - с 2002 по 2012 годы – промысел был закрыт в связи с неудовлетворительным состоянием запасов. В 2013 году ученые ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) рекомендовали возобновить лов камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов. Но по организационным причинам промысел до настоящего времени не велся. В мае 2017 года Росрыболовство на аукционах распределило квоты на вылов данных объектов, по итогам торгов (только по лотам Приморья) в федеральный бюджет поступит почти 22 млрд рублей.

С 1 сентября стартует крабовая путина и в Камчатском крае.

На Камчатке основной крабовый промысел сосредоточен в Западно-Камчатской подзоне Охотского моря. В этом районе на текущий год общий допустимый улов краба камчатского утвержден в объеме 8,574 тыс. тонн, синего – 3,85 тыс. тонн, равношипового – 0,3 тыс. тонн, колючего – 0,001 тыс. тонн, краба-стригуна опилио – 0,3 тыс. тонн, стригуна ангулятуса – 0,002 тыс. тонн.

Основываясь на данных научных исследований, ученые рекомендовали увеличить общий допустимый улов в 2017 году краба-стригуна опилио, бэрди и ангулятуса.

Всего в этом году на Дальневосточном бассейне рекомендуется освоить почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов. Основная часть приходится на шельфового краба-стригуна опилио (снежный краб) – 25,7 тыс. тонн, или 55,7% от общего объема ОДУ крабов-стригунов. Наибольшие объемы вылова этого объекта определены в Северо-Охотоморской подзоне – 15,6 тыс. тонн, в подзоне Приморье – примерно 5,2 тыс. тонн, а также в Западно-Беринговоморской зоне – около 2,6 тыс. тонн.

Всего общий допустимый улов камчатского краба по Дальневосточному бассейну на 2017 год составляет 13 тыс. тонн, синего краба – около 8 тыс. тонн, равношипового – примерно 4,4 тыс. тонн, волосатых – 0,78 тыс. тонн, стригуна опилио – 25,7 тыс. тонн, бэрди – 5,2 тыс. тонн, ангулятуса – 8,15 тыс. тонн, колючего (ОДУ + рекомендуемый вылов) – 1,34 тыс. тонн.

Как отметил заведующий лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра Валерий Кобликов, практически все эти объекты, вне зависимости от района промысла, добываются достаточно успешно. В целом по бассейну, по мнению специалистов отраслевой науки, ситуация с запасами основных промысловых видов краба стабильная. В близкой перспективе возможны позитивные изменения промысловой численности ряда объектов Западно-Беринговоморской зоны, Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзон.