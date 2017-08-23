На Дальнем Востоке появится первый дилерский центр мототехники "Harley-Davidson"

ООО "Научно-производственное предприятие "Эксперимент" осенью откроет в г.Артеме Приморского края первый на Дальнем Востоке официальный дилерский центр мототехники "Harley-Davidson", сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Дилерский центр станет единственным на Дальнем Востоке официальным представительством компании "Harley-Davidson". В рамках проекта компания будет осуществлять продажу, гарантийный и текущий ремонт мототехники марки "Harley-Davidson", а также диагностику и ремонт других марок мототехники.

"Компания подписала официальное дилерское соглашение с "Harley-Davidson" и готова реализовать уникальный проект на территории свободного порта Владивосток. Решение о получении статуса резидента СПВ принято в связи с тем, что осуществление такого глобального проекта без поддержки государства реализовать довольно затруднительно, поэтому надеемся на налоговые каникулы в ближайшее время", отметил генеральный директор компании "НПП Эксперимент" Игорь Алексенко.

На территории дилерского центра компания создаст тренировочную площадку, парковую зону, стоянку для авто-мототехники.

Ввод в эксплуатацию центра запланирован на сентябрь - октябрь 2017 года.

Отметим, для получения статуса резидента свободного порта Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока подано 447 заявок на общую сумму инвестиций более 399 млрд рублей и перспективой создать более 39 тысяч рабочих мест. Статус резидента получили 276 компаний с общим объемом капиталовложений более 325 млрд рублей, планируется создать более 29 тысяч рабочих мест.