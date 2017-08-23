Автоледи из Приморья выплатила 70,5 тысяч рублей штрафов ГИБДД

В отделе судебных приставов по Находкинскому городскому округу в отношении женщины было возбуждено 90 исполнительных производств о взыскании административных штрафов, выданных органами ГИБДД, на общую сумму более 70,5 тысяч рублей. Большая часть исполнительных производств были возбуждены в 2017 году на основании исполнительных документов, поступивших из центра автоматической фиксации правонарушений, сообщает ЕНВ.

После того, как судебный пристав-исполнитель в ходе выезда по адресу регистрации вручил неплательщице требование об оплате задолженности, а также предупреждение о временном ограничении права управления транспортным средством, атоледи спустя несколько дней погасила долг в полном объеме.

Напомним, что ограничение в праве управления транспортным средством может коснуться неплательщиков штрафов, если общая сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.

Чтобы оперативно получать информацию о наличии задолженности, жители Приморья могут воспользоваться электронными сервисами, размещенными на официальном интернет-сайте УФССП России по Приморскому краю либо на сайте Госуслуг.

Для владельцев мобильных устройств и планшетных компьютеров доступно приложение "ФССП", которое можно скачать бесплатно.