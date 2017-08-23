Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

22 августа 2017, 11:10
Автоледи из Приморья выплатила 70,5 тысяч рублей штрафов ГИБДД

Автоледи из Приморья выплатила 70,5 тысяч рублей штрафов ГИБДД

Перспектива расстаться с правом управления транспортным средством заставила жительницу города Находки выплатить многочисленные штрафы

В отделе судебных приставов по Находкинскому городскому округу в отношении женщины было возбуждено 90 исполнительных производств о взыскании  административных штрафов, выданных органами ГИБДД, на общую сумму более 70,5 тысяч рублей. Большая часть исполнительных производств были возбуждены в 2017 году на основании исполнительных документов, поступивших из центра автоматической фиксации правонарушений, сообщает ЕНВ.

После того, как судебный пристав-исполнитель в ходе выезда по адресу регистрации вручил неплательщице требование об оплате задолженности, а также предупреждение о временном ограничении права управления транспортным средством, атоледи спустя несколько дней погасила долг в полном объеме.

Напомним, что ограничение в праве управления транспортным средством может коснуться неплательщиков штрафов, если общая сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.

Чтобы оперативно получать информацию о наличии задолженности, жители Приморья могут воспользоваться электронными сервисами, размещенными на официальном интернет-сайте УФССП России по Приморскому краю либо на сайте Госуслуг.

Для владельцев мобильных устройств и планшетных компьютеров доступно приложение "ФССП", которое можно скачать бесплатно. 

Метки: ФССП, штрафы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье открылась лаборатория технологии аквакультурыВ Приморье открылась лаборатория технологии аквакультуры
вчера, 12:40
Лаборатория занимается прежде всего фундаментальными исследованиями биологии
За первые несколько дней авторы прислали 150 работ для участия в конкурсе "Сказки волшебного лотоса"За первые несколько дней авторы прислали 150 работ для участия в конкурсе "Сказки волшебного лотоса"
21 августа 2017, 18:20
По состоянию на 21 августа свои работы на конкурс прислали представители четырех стран и 23 регионов Российской Федерации
Во Владивостоке 22 августа состоится открытие военно-технического форумаВо Владивостоке 22 августа состоится открытие военно-технического форума
21 августа 2017, 18:10
Мероприятие пройдет на 33 причале Корабельной набережной

Последние новости

Дела банковского сектора идут в горуДела банковского сектора идут в гору
вчера, 17:10
Снижение ставок, заключение договоров, мобильные приложения – все самое интересное "мира банков" в материале ЕНВ
Сельхозпроизводители Дальнего Востока остались без страховых выплатСельхозпроизводители Дальнего Востока остались без страховых выплат
вчера, 16:50
На паводковый год снижение числа заключенных договоров по агрострахованию достигло рекордного минимума
В Южной Корее уничтожили почти 7 миллионов зараженных яицВ Южной Корее уничтожили почти 7 миллионов зараженных яиц
вчера, 16:40
В ситуацию с заражением вмешался президент страны

От первого лица

Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
15.08.2017 14:00
Сергей Антоненков: Прочитав правду о работе фармацевтики, большинство людей недоверчиво улыбнутся
08.08.2017 10:40
Владимир Николаев: Нашему поколению досталось разрушенное государство
31.07.2017 13:10
Елена Штейникова: О профессии журналиста и сокровенных желаниях

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.08.2017 17:10
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР 1
18.08.2017 11:10
В Пограничном районе Приморья уничтожено более 600 тыс. кустов конопли 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+