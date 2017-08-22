Десять матросов пропали после столкновения американского эсминца и танкера к востоку от Сингапура

Десять матросов пропали без вести после того, как американский военный корабль столкнулся с нефтяным танкером к востоку от Сингапура в понедельник, сообщают ВМС США. Это вторая авария с участием кораблей ВМС США в азиатских водах в течение последних трех месяцев, сообщает ЕНВ.

Эсминец John S. McCain столкнулся с торговым судном Alnic MC, направляясь в Сингапур, говорится в заявлении ВМС США.

"Первоначальные сообщения указывают на то, что John S. McCainполучил удар по корме", - отмечается в заявлении военно-морскихсил США.

Эсминец John S. McCain входит в состав Седьмого флота ВМС США, который базируется в Йокосука вблизи Токио.

В заявлении говорится, что в настоящее время считаются пропавшими 10 моряков, еще пятеро –получили ранения.На данный момент проводится поисково-спасательная операция с участием сингапурских кораблей, вертолетов и буксиров, а также самолетов ВМС США. Власти Малайзии заявили, что столкновение произошло в водах Малайзии в Южно-Китайском море.

На фотографии видна огромная дыра в танкере возле ватерлинии. Разрыв корпуса приблизительно составляет 3 метра в ширину.

Alnic MC является 183-метровым танкером весом 50 760 тонн. Члены экипажа пояснили, что из танкера не было разлива нефти. В нем перевозилось почти 12 тонн мазута с Тайваня. Конечным пунктом доставки являлся Сингапур.

Отметим, что водные пути вокруг Сингапура являются одними из самых загруженных и самых важных в мире, несущими около трети мировой судоходной торговли. Это уже второе столкновение с участием ракетного эсминца ВМС США в Тихом океане за девять недель.

В Военно-морскихсилах США заявили на прошлой неделе, что от работы отстраненыдва старших офицера судна, которое почти перевернулось у берегов Японии после столкновения с филиппинским контейнерным судном 17 июня. Это столкновение привело к смерти семи американских моряков.

USS Fitzgerald и USS John S. McCain являются кораблями, способствующими противоракетной обороне и частями одной и той же эскадрильи, базирующейся в Японии. Всего в ней – шесть кораблей, причем половина из них может приступить к патрулированию на Тихом океане в любой момент.

Серия морских катастроф в азиатских водах идет в напряженное время в регионе. На прошлой неделе Северная Корея угрожала баллистическими ракетами территории Тихого океана в Гуаме, усилив напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, который угрожал продемонстрировать свой "гнев и ярость" в Пхеньяне, если это начнет угрожать Соединенным Штатам.

"Это очень плохо", - накануне прокомментировал случившееся президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом Доме. Позднее он написал в Твиттере свои "соболезнования и молитвы" матросам на борту эсминца США.

Отметим, что военно-морское судно США, участвовавшее в настоящем столкновении, названо в честь отца и деда сенатора США Джона Маккейна, оба из которых были адмиралами в ВМС США.