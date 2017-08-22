За первые несколько дней авторы прислали 150 работ для участия в конкурсе "Сказки волшебного лотоса"

С 15 августа открыт прием заявок на участие во втором сезоне литературного конкурса "Сказки волшебного лотоса". Конкурс основан Центром социальных инноваций "Черный куб" в 2015 году. За первые несколько дней приема заявок авторы из четырех стран мира прислали 150 произведений на конкурс, сообщает ЕНВ.

В конкурсе участвуют русскоязычные авторы без возрастных ограничений. По словам организаторов, на суд жюри могут быть присланы не более двух произведений в одну номинацию, при этом, один автор имеет право направлять свои произведения в каждую из них. До объявления результатов в номинациях конкурса соблюдается инкогнито соискателей и состава жюри.

По словам организаторов конкурса, преимуществом будут обладать те работы, которые отличаются актуальностью, грамотностью, мастерством, оригинальностью, чувствительностью, эмоциональностью, выдержкой авторского стиля и концепции. Подробнее о процедуре принятия участия и общих правилах конкурса можно ознакомиться на сайте.

За первые несколько дней участниками конкурса стали авторы из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. География российских участников насчитывает 23 региона: республики Кабардино-Балкария, Башкирия, Тыва, Удмуртия, Алтайский, Краснодарский, Пермский, Красноярский края, Оренбургская, Белгородская, Иркутская, Саратовская, Московская, Волгоградская, Липецкая, Ульяновская, Ростовская, Архангельская, Новосибирская области, города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, ХМАО-Югра. В настоящий момент наибольшую популярность конкурс имеет у авторов из столицы России. Пятеро москвичей уже прислали свои сказки на конкурс.

Конкурс сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" направлен на поддержку талантливых писателей, творческих инициатив людей, искренне любящих русский язык. Принять участие в конкурсе могут все желающие: как взрослые, так и дети. Для этого до 1 октября необходимо отправить свои авторские работы через специально созданный сервис сайта конкурса.

Конкурсная программа в этом году представлена пятью номинациями: