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21 августа 2017, 18:20
За первые несколько дней авторы прислали 150 работ для участия в конкурсе "Сказки волшебного лотоса"

За первые несколько дней авторы прислали 150 работ для участия в конкурсе "Сказки волшебного лотоса"

По состоянию на 21 августа свои работы на конкурс прислали представители четырех стран и 23 регионов Российской Федерации

С 15 августа открыт прием заявок на участие во втором сезоне литературного конкурса "Сказки волшебного лотоса". Конкурс основан Центром социальных инноваций "Черный куб" в 2015 году. За первые несколько дней приема заявок авторы из четырех стран мира прислали 150 произведений на конкурс, сообщает ЕНВ.

В конкурсе участвуют русскоязычные авторы без возрастных ограничений. По словам организаторов, на суд жюри могут быть присланы не более двух произведений в одну номинацию, при этом, один автор имеет право направлять свои произведения в каждую из них. До объявления результатов в номинациях конкурса соблюдается инкогнито соискателей и состава жюри.

По словам организаторов конкурса, преимуществом будут обладать те работы, которые отличаются актуальностью, грамотностью, мастерством, оригинальностью, чувствительностью, эмоциональностью, выдержкой авторского стиля и концепции. Подробнее о процедуре принятия участия и общих правилах конкурса можно ознакомиться на сайте.

За первые несколько дней участниками конкурса стали авторы из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. География российских участников насчитывает 23 региона: республики Кабардино-Балкария, Башкирия, Тыва, Удмуртия, Алтайский, Краснодарский, Пермский, Красноярский края, Оренбургская, Белгородская, Иркутская, Саратовская, Московская, Волгоградская, Липецкая, Ульяновская, Ростовская, Архангельская, Новосибирская области, города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, ХМАО-Югра. В настоящий момент наибольшую популярность конкурс имеет у авторов из столицы России. Пятеро москвичей уже прислали свои сказки на конкурс.

Конкурс сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" направлен на поддержку талантливых писателей, творческих инициатив людей, искренне любящих русский язык. Принять участие в конкурсе могут все желающие: как взрослые, так и дети. Для этого до 1 октября необходимо отправить свои авторские работы через специально созданный сервис сайта конкурса.

Конкурсная программа в этом году представлена пятью номинациями:

  1. "Народная мудрость" – поучительные сказки или рассказы по мотивам народных пословиц и поговорок (10–30 тыс. знаков, включая пробелы).
  2. "Широка страна моя родная" – сказки, рассказы, былины о богатырях и их подвигах, патриотические сказки или рассказы о Родине (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).
  3. "Волшебный эликсир" – рассказы в жанре "фэнтези", мистические сюжеты (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).
  4. "Стрела Амура" – сказки и рассказы о любви (только лирические сюжеты, без жаргонизмов и вульгарностей) (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).
  5. "В дружбе – правда" – сказки и рассказы о дружбе (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).
Победители будут опубликованы во втором сборнике сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса", а также награждены призами.

Метки: Сказки, Сказки волшебного лотоса, Черный куб

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