Начались совместные учения США и Южной Кореи

Ежегодные совместные военные учения "Freedom Guard" в этом году пройдут с понедельника, 21 августа по четверг, 31 августа. Участие в учениях примут 17 500 американских и 50 000 южнокорейских солдат, сообщает ЕНВ.

Учения этого года будут сосредоточены на военных манёврах. Будет проведена проверка координации командных систем при помощи автоматики.

Между тем, Северная Корея резко отреагировала на данные учения. Государственные СМИ КНДР заявили в воскресенье, что учения усугубят ситуацию в регионе. По мнению северокорейских СМИ, проведение подобных учений равнозначно "добавлению топлива к пламени".

Между тем, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продемонстрировал стойкую позицию в отношении администрации президента США Дональда Трампа. Считанные дни назад Ким Чен Ын заявил, что хочет некоторое время последить за действиями США.

Отметим, что во время совместных учений в прошлом году, КНДР выпустила баллистическую ракету с подводной лодкой по направлению к Японскому морю. Поэтому американские и южнокорейские военные силы уже заявили о том, что они опасаются новых провокаций со стороны КНДР.

Глава Тихоокеанского командования США, адмирал Гарри Харрис накануне заявил, что Соединенные Штаты выполняют обещание, данное ими южнокорейской стороне по защите их территории от угроз со стороны КНДР. Он отметил, что американские военные силы в любой момент готовы к военным действиям.