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Политика

21 августа 2017, 20:30
Приморье просит ускорить внесение поправок о валежнике в Лесной кодекс

Приморье просит ускорить внесение поправок о валежнике в Лесной кодекс

Чиновники уверены что, поваленные ветром деревья и ветки должны добываться по упрощённой схеме

Ускорить принятие поправок в Лесной кодекс о валежнике, который применяется для отопления домов в глубинке призвали в итоговой резолюции участники круглого стола в департаменте лесного хозяйства парламента Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Законопроект, упрощающий заготовку людьми древесины, не представляющей никакой ценности, кроме её использования в качестве дров, внесён в Госдуму и должен быть рассмотрен перед зимой, считают приморские чиновники и лесники.

Кроме того, они уверены, что поваленные ветром, сломленные бурей стволы и ветки должны добываться по упрощённой схеме. Об этом жители Кировского района Приморья просили своего сенатора Людмилу Талабаеву во время её недавнего визита в район.

В резолюции круглого стола, проведённого по инициативе парламентария, также предложено главам районов и сёл при заключении договоров с лесопользователями предусматривать в них передачу 10 процентов дровяной древесины (от общего объёма) - местному населению. А департаменту лесного хозяйства краевой администрации - провести отвод лесосек таким арендаторам до 1 сентября 2017 года.

Местные власти также призваны создавать пункты приёма древесины для её приобретения теми, кто не в состоянии заготовить сам. И при этом контролировать цены заготовителей, не упускать и свою выгоду от уплаты налогов с образуемой в соответствующих случаях прибыли.

Метки: деревья, законопроект, Лесной кодекс

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