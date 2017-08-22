Приморье просит ускорить внесение поправок о валежнике в Лесной кодекс

Ускорить принятие поправок в Лесной кодекс о валежнике, который применяется для отопления домов в глубинке призвали в итоговой резолюции участники круглого стола в департаменте лесного хозяйства парламента Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Законопроект, упрощающий заготовку людьми древесины, не представляющей никакой ценности, кроме её использования в качестве дров, внесён в Госдуму и должен быть рассмотрен перед зимой, считают приморские чиновники и лесники.

Кроме того, они уверены, что поваленные ветром, сломленные бурей стволы и ветки должны добываться по упрощённой схеме. Об этом жители Кировского района Приморья просили своего сенатора Людмилу Талабаеву во время её недавнего визита в район.

В резолюции круглого стола, проведённого по инициативе парламентария, также предложено главам районов и сёл при заключении договоров с лесопользователями предусматривать в них передачу 10 процентов дровяной древесины (от общего объёма) - местному населению. А департаменту лесного хозяйства краевой администрации - провести отвод лесосек таким арендаторам до 1 сентября 2017 года.

Местные власти также призваны создавать пункты приёма древесины для её приобретения теми, кто не в состоянии заготовить сам. И при этом контролировать цены заготовителей, не упускать и свою выгоду от уплаты налогов с образуемой в соответствующих случаях прибыли.