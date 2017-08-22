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Общество

21 августа 2017, 18:10
Во Владивостоке 22 августа состоится открытие военно-технического форума

Во Владивостоке 22 августа состоится открытие военно-технического форума

Мероприятие пройдет на 33 причале Корабельной набережной

22 августа в 10.00 на 33 причале Корабельной набережной города Владивостока состоится торжественная церемония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2017", сообщает ЕНВ.

В рамках экспозиции форума планируется показ более 100 экспонатов на четырёх выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того, будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке будут расположены на 33 причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на о. Русский.

Проведение мероприятий научно-деловой программы спланировано на базе Дома офицеров Тихоокеанского флота и Дальневосточного федерального университета.

В программе открытия показательные выступления подразделения морской пехоты, праздничная программа Ансамбля песни и пляски ВВО и оркестра штаба ТОФ. На акватории бухты Золотой Рог состоится демонстрационный показ действий сил специального назначения разведывательного управления флота, а также действия спасательных сил по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие.

Командование Тихоокеанского флота приглашает гостей и жителей города посетить выставки вооружения и военной техники. 

Метки: АРМИЯ-2017, ТОФ

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