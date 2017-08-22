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Китай

21 августа 2017, 17:50
Поезда "Фусин" по маршруту Пекин-Шанхай будут ездить со скоростью 350 км/ч

Поезда "Фусин" по маршруту Пекин-Шанхай будут ездить со скоростью 350 км/ч

Время в пути по этому маршруту составит 4,5 часа

По информации, полученной от Китайской железнодорожной корпорации (CRC), с 21 сентября железнодорожные ведомства введут новый график движения семи составов высокоскоростных поездов "Фусин" по магистрали Пекин-Шанхай со скоростью 350 км/ч, время в пути по этому маршруту составит 4,5 часа. Таким образом, Китай станет мировым лидером по скорости движения коммерческих железнодорожных поездов, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По словам представителя Китайской железнодорожной корпорации, поезд "Фусин" является стандартным китайским составом, который разработан и произведен в соответствии со способностью развития скорости до 350 км/ч. Он интегрировал в себе большое количество современных высоких технологий, значительно улучшились такие характеристики поезда, как безопасность, экономичность, удобство, энергосбережение и защита окружающей среды.

В июле этого года поезда "Фусин" прошли испытания на высокоскоростной железной дороге Пекин-Шанхай, развив скорость до 350 км/ч, были также сделаны технико-экономическое обоснование и экспертиза эксплуатационной безопасности поездов, эксперты провели оценку и консультации по полученным результатам. Благодаря всестороннему систематическому научному обоснованию и комплексной оценке, было показано, что высокоскоростная железная дорога Пекин-Шанхай удовлетворяет условия для развития поездами расчетной скорости в 350 км/ч.

До снижения скорости в 2011 году, в Китае функционировали четыре высокоскоростные железнодорожные линии, на которых скорость поездов достигала 350 км/ч.

В последние годы увеличение скорости вновь стало популярной темой. Вслед за развитием высокоскоростных железных дорог люди стали меньше беспокоиться за технологию и безопасность поездов, способных развивать скорость до 350 км/ч.

За шесть лет Китай накопил богатый опыт в эксплуатации высокоскоростных железных дорог. В настоящее время в стране функционируют более 2700 составов, КНР занимает первое место в мире по этому показателю. Китайские высокоскоростные поезда безопасно проехали более 5 млрд. км. 

Метки: Китай, поезд

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