В курортных зонах Приморья Госавтоинспекция выявила свыше 200 нетрезвых водителей

Полиция провела комплексные профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений Правил движения на аварийно-опасных участках дорог региона, сообщает ЕНВ.

В ходе рейдов выявлено и привлечено к административной ответственности более 3 тысяч нарушителей Правил дорожного движения. Так, 245 водителей создали аварийно опасную ситуацию, не снизив скорость при приближении к пешеходному переходу, 290 жителей и гостей края проигнорировали использование ремней безопасности, 288 родителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних, 468 человек - правила перехода проезжей части, 223 водителя привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 319 – за превышение допустимой скорости движения.

Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы, в предстоящие выходные дни на наиболее проблемных участках дорог вновь пройдут комплексные профилактические мероприятия по пресечению нарушений всех категорий участников дорожного движения.

В профилактических мероприятиях будет задействован весь личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции края, краевой специализированной роты, а также аппарат Управления ГИБДД.

В ходе "сплошных" проверок сотрудники полиции уделят внимание всем категориям участников дорожного движения. Рейд направлен на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышающих скоростной режим, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних, под пристальным вниманием окажутся также мотоциклисты и пешие участники движения. Патрулироваться будут наиболее проблемные участки дорог.